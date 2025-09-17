ดัชนีทอง ก.ย.68 ขยับขึ้น นลท.มั่นใจเฟดลดดอกเบี้ย-ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาไปต่อ

นายพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ เผยดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน ก.ย.68 อยู่ที่ระดับ 76.56 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.53 จุด หรือคิดเป็น 2.04% จากระดับ 75.03 จุด ในเดือน ส.ค.68 ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด), แรงซื้อเก็งกำไร, นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ, การอ่อนค่าของดอลล่าร์สหรัฐฯ และความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย
ขณะที่คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือน ก.ย.68 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 328 ราย ในจำนวนนี้มี 131 ราย หรือเทียบเป็น 40% คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำ ส่วนจำนวน 125 ราย หรือเทียบเป็น 38% คาดว่าจะซื้อทองคำ และจำนวน 72 ราย หรือเทียบเป็น 22% ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในเดือนนี้หรือไม่
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือเทียบเป็น 58% เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน ก.ย.68 จะเพิ่มขึ้น และจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน ส.ค.68 ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าจะลดลง
สำหรับการคาดการณ์กรอบราคาทองคำในเดือน ก.ย.68 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 3,403-3,690 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 52,700-55,100 บาท/บาททองคำ และค่าเงินบาทให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.30-32.74 บาท/ดอลลาร์
โดยมีคำแนะนำการลงทุนทองคำในเดือน ก.ย.68 ตลาดทองคำยังคงมีความผันผวน อาจเน้นการลงทุนในระยะสั้น เช่น รอจังหวะราคาทองคำปรับฐานลงเพื่อเข้าซื้อ และขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น โดยนักลงทุนควรติดตามผลประชุมเฟดอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ย รวมถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หรือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน