ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์รายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทเสนอขายหุ้นกู้เพื่อลดความซ้ำซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ต่อ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดให้หน้าที่ในการรายงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับบริบทของประเภทตราสารหนี้ เพื่อช่วยลดภาระในการรายงานข้อมูลที่อาจมีความซ้ำซ้อนในปัจจุบัน โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และ ก.ล.ต. ยังมีข้อมูลที่ได้สัดส่วนในการกำกับดูแล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568
สำหรับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) หน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (CFD issuer) ต่อ ก.ล.ต. โดย ยกเลิกการรายงานเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากมีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง CFD issuer และผู้ลงทุนโดย Funding Portal รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนรับทราบอยู่แล้ว
(2) หน้าที่การรายงานของบริษัทที่เสนอขายตราสารหนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยกำหนดให้รายงานเฉพาะกรณีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้เพื่อพิจารณาเท่านั้น