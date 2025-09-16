UNDP เปิดตัว Government Blockchain Academy พร้อมเทรนรัฐบาลทั่วโลกเตรียมเรียนรู้คริปโตและเทคโนโลยีใหม่

โครงการใหม่ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กำลังจะเปิดตัว “Government Blockchain Academy” เพื่อให้ภาครัฐเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกเชน คริปโต และเทคโนโลยีเกิดใหม่ เตรียมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการทำงานของรัฐบาลทั่วโลก
UNDP จับมือพันธมิตรด้าน Blockchain และ AI
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา UNDP ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิ Exponential Science Foundation องค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนบล็อกเชนและ AI เพื่อเปิดตัว Government Blockchain Academy ภายในปีหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ยกระดับภาครัฐ” ผ่านการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
UNDP ระบุว่า สถาบันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งการศึกษาเชิงลึกและโปรแกรมลงมือทำจริง เพื่อให้รัฐบาลใช้บล็อกเชน, AI และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
เน้นแก้ปัญหาพัฒนา สู่ความโปร่งใสและครอบคลุม
จากรายงานของ Chainalysis ระบุว่าภารกิจหลักของ UNDP คือการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ให้เติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่าง อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งปีนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้นำการใช้งานคริปโตสูงสุด
ขณะที่ Irena Cerovic หัวหน้าทีม UNDP ประจำยุโรปและเอเชียกลางกล่าวว่า Academy จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ “เปลี่ยนจากการทดลองไปสู่การใช้งานจริง” โดยจะสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความยืดหยุ่นของรัฐ
"จาก Digital ID ถึง Climate Finance" หวังยกระดับความรู้รัฐ
หลักสูตรของ Academy จะครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและดิจิทัล ได้แก่
1.Digital ID : การสร้างระบบยืนยันตัวตนที่ตรวจสอบได้จริง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
2.Financial Inclusion : เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัล
3.Public Procurement : ใช้บล็อกเชนเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต
4.Climate Finance : ใช้โทเคนและสมาร์ทคอนแทรกต์ติดตามคาร์บอนเครดิตและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
เตรียมเปิดตัวบางประเทศปี 2569
แม้ UNDP ยังไม่ระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจน แต่คาดว่า Academy จะเริ่มเปิดในบางประเทศตั้งแต่ปี 2569 โดยปีนี้จะเริ่มออกแบบหลักสูตร และมีการสอนทั้งแบบออนไซต์ ออนไลน์ และผ่านฟอรั่มระดับนานาชาติ เพื่อให้รัฐบาลได้รับ “การสนับสนุนเชิงโครงสร้าง” ที่สามารถสร้างโครงการบล็อกเชนระดับชาติได้จริง
ต่อเนื่องจาก Blockchain Academy รุ่นแรก
Government Blockchain Academy ไม่ใช่ครั้งแรกที่ UNDP เดินหมากในด้านนี้ เพราะเมื่อปลายปี 2566 UNDP เคยจับมือกับมูลนิธิ Algorand เปิดตัว Blockchain Academy สำหรับอบรมพนักงานกว่า 22,000 คน เพื่อให้ใช้บล็อกเชนช่วยประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามการที่ UNDP ลงทุนจริงจังกับ Blockchain Academy แสดงให้เห็นชัดว่า บล็อกเชนและคริปโตไม่ได้เป็นเพียง “กระแสชั่วคราว” อีกต่อไป แต่กำลังถูกผลักให้เป็นรากฐานใหม่ของระบบราชการโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึง Climate Finance คำถามคือ รัฐบาลไทยพร้อมจะเข้าคลาสเรียนนี้หรือยัง?