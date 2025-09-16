88TH เตรียมขายหุ้นไม่เกิน 59.5 ล้านหุ้น ระดมทุนเขัาตลาดmai

“ 88(ไทยแลนด์) ”เดินหน้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 59.50 ล้านหุ้น ระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจตามแผนโครงการในอนาคต 3-5 ปี หวังสร้างแบรนด์ดูแลเส้นผม หนังศีรษะ ผิว เครื่องสำอาง เสริมทัพธุรกิจภายใต้แบรนด์ LYO, Hone และ ver.88 ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ. 88(ไทยแลนด์) หรือ “88TH” ได้รับการอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 59.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายปี 2568
สำหรับหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 42.50 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Ilkano Pte. Ltd จำนวนไม่เกิน 17.00 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดธุรกิจ
ทั้งนี้ร่างหนังสือชี้ชวนรายงานโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565-2567 รายได้จากการขายและบริการรวมและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องแบบมีนัยสำคัญโดยมีรายได้รวม เท่ากับ 268.77 ล้านบาท 364.05 ล้านบาท และ 477.82 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 13.20 ล้านบาท 25.91 ล้านบาท และ 55.57 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ อยู่ที่ 212.36 ล้านบาท 301.61 ล้านบาท และ 424.58 ล้านบาท ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีรายได้อยู่ที่ 20.34 ล้านบาท 39.03 ล้านบาท และ 35.57 ล้านบาท ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีรายได้อยู่ที่ 19.10 ล้านบาท 14.12 ล้านบาท และ 10.24 ล้านบาท ตามลำดับ
ด้านผลประกอบการ 6 เดือนแรก ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 306.80 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 210.79 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 96.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 45.55 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดยมีกำไรสุทธิ 50.45 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากถึง 205.74 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกในงวดหกเดือนแรกของปี 2568
เนื่องจากได้เปิดตัวและเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร (LYO Herbal) ที่ได้เริ่มในปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และเริ่มสะท้อนผลการดำเนินงานเต็มไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสารสกัดสมุนไพร (LYO Herbal) ในปี 2567 เท่ากับ 57.15 ล้านบาท และงวดหกเดือนแรกของปี 2568 เท่ากับ 76.84 ล้านบาท
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและกรรมการ “88TH “ เปิดเผยถึง บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพและความงามของผู้บริโภคชาวไทย เริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง Ver.88 ก่อนจะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นกับแบรนด์ LYO ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่เข้าใจความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริงและล่าสุด Hone ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายธุรกิจไปสู่หมวดหมู่ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตลาดรวมทั้งความต้องการของผู้บริโภค
บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน (non-discretionary consumables) ที่ผู้บริโภคต้องซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development - NPD) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแบรนด์ LYO ที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น และความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 30 รายการ และประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ LYO ที่มีการพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับปัญหาเส้นผมของคนไทย
นอกจากนี้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายแบบ กลยุทธ์หลายช่องทาง (Omni-Channel) ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1.ช่องทางออนไลน์: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ, เว็บไซต์ของบริษัท, โซเชียลคอมเมิร์ซ2.ช่องทางออฟไลน์: ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ, ร้านค้าเครือข่ายพันธมิตร, ทีวีช้อปปิ้ง ที่สร้างการรับรู้และช่องทางการขายที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง3.ระบบตัวแทนจำหน่าย: ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
"ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เรามีทีมวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็ง ทำงานร่วมกับทีมการตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้าและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงสะท้อนต่อผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้เติบโตเฉลี่ยกว่า 30% ต่อปี (CAGR) จาก 269 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 478 ล้านบาทในปี 2567 และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 13 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 56 ล้านบาทในปี 2567 ด้วยอัตรากำไรสุทธิ (NPM) 12%"นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท กล่าว
นางณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ. 88(ไทยแลนด์) หรือ “88TH” เปิดเผยว่า บริษัทฯดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง แบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจุดแข็งทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงและไม่มีภาระหนี้สินจากสถาบันการเงิน พร้อมมีวงจรเงินสด (cash cycle) ที่ดีและการบริหารเงินทุนภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตที่ยั่งยืนความสามารถในการรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและสูตรเฉพาะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
สำหรับแผนการใช้เงินทุนจาก IPO บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและสร้างการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้สะดวกที่สุด
"เรามีความมั่นใจว่าด้วยจุดแข็งทางธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจน และทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บริษัท 88(ไทยแลนด์) จะสามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว"นางณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว