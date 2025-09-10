CPN เปิดแฟล็กชิพแห่งแรก "GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต" ปลายปีนี้ ชูแผน 5 ปี ขยายเพิ่มอีก 25 รร.ทั่วปท.

GO Hotel ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ประกาศความสำเร็จเปิดแฟล็กชิพแห่งแรก “GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต” ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งที่ 5 ของแบรนด์ ชูจุดเด่นใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 10 นาที และติดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง พร้อมเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายปี 2025 นี้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ GO Hotel ด้านศักยภาพ โลเคชั่น ดีไซน์และบริการเหนือระดับ พร้อมวางเป้าหมายใหญ่ด้วยแผนต่อยอดขยายถึง 25 โรงแรมทั่วประเทศ รวม 1,500 ห้อง ภายใน 5 ปี
นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมและ GO Hotel กล่าวถึงความสำเร็จของ GO Hotel ว่า“จุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาโมเดลธุรกิจโรงแรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่แบบ GET SET GO! HAPPY ภายใต้แนวคิด ‘สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม’ โดยกลยุทธ์สำคัญคือ เลือกปักหมุดสร้างโรงแรมบนทำเลศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งยังเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์นักเดินทาง ทั้งผู้ที่มาทำธุรกิจและเดินทางมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Retail-Led Mixed-Use Development ของ CPN ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์ความสำเร็จให้เห็นจากการพัฒนาโรงแรมทั้ง 4 แห่งบนทำเลสำคัญๆ ทำให้เรามั่นใจเดินหน้าขยายสู่ GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งที่ 5 และเป็นแฟล็กชิพแห่งแรกของแบรนด์ อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 10 นาที และติดกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง พร้อมเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เตรียมเปิดปลายปี 2025 นี้”
GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มาพร้อมแนวคิด “จ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน” มีจำนวนห้องพัก 179 ห้อง ซึ่งนับเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ GO Hotel ที่ใหญ่ที่สุด ณ ขณะนี้ โดยห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 18-34 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยการออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ ร้านอาหารในโรงแรม, ห้องพัก Pet Friendly รองรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม, ระบบชำระเงินไร้สัมผัส (Contactless Payment), สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการตกแต่งสไตล์ โมเดิร์น ในราคาที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่ เช่น รถรับส่งจากสนามบินมายังโรงแรม และจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง พร้อมเชื่อมโยงกับ The 1 เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถสะสมคะแนนในการแลกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งนับเป็น Loyalty ที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจเครือเซ็นทรัล
นอกจากนี้ ศักยภาพทำเลย่านสุวรรณภูมินั้น ยังถือเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อทั้งกรุงเทพฯ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดเริ่มต้น และนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไปกับการพักผ่อน โดยรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ทำให้พื้นที่นี้ถูกวางตำแหน่งเป็นจุดยุทธศาสตร์รองรับนักเดินทางทุกกลุ่มอย่างแท้จริง
“เราไม่เพียงใส่ใจในรายละเอียดของโรงแรมเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเดินทางและชุมชน ผ่านแคมเปญ Go Local Eat Local เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนออกไปใช้ชีวิต พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ ดังนั้น GO Hotel จึงเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่มองหาพร้อมแนะนำสถานที่ Hidden Gem ที่ซ่อนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารพื้นบ้าน ตลาดชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก ให้คนได้มารู้จักมากขึ้น นับว่าเป็นการกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะเราเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนขององค์กรต้องเดินไปพร้อมกับผู้คนและชุมชน”
ทั้งนี้ จากการปักหมุดในทำเลศักยภาพและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ GO Hotel เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเราเปิดไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ GO Hotel บ่อวิน, GO Hotel ชลบุรี, GO Hotel ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี และ GO Hotel บ้านฉาง จังหวัดระยอง รวม 316 ห้องและล่าสุดเตรียมเปิด GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต แห่งที่ 5 ปลายปี 2025 นี้ โดยเรามีเป้าหมายมุ่งขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศตามการเติบโตของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล และวางเป้าใหญ่เตรียมเพิ่มสาขาไปจนครบ 25 แห่งทั่วประเทศ รวมห้องพัก 1,500 ห้อง ภายใน 5 ปี
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GO Hotel ในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่พร้อมเริ่มต้นด้วยความสุขในทุกจุดหมาย ตามสโลแกน ‘GET SET GO! HAPPY’ เพื่อก้าวสู่การเป็น The First Choice for Customers in Happiness ทั้งในด้านความสุข สะดวก สบาย และสุดคุ้ม