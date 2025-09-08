คลังย้ำ“คนละครึ่ง”พร้อมแล้ว เริ่มได้ตุลาคมนี้

ปลัดคลังเผยโครงการ”คนละครึ่ง“พร้อมแล้ว เหตุมีระบบ–งบประมาณรองรับ เริ่มได้เร็วสุด ต.ค. 2568 รอเพียงนโยบายจากรัฐบาลกำหนดรายละเอียด
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการนำโครงการ “คนละครึ่ง” กลับมาใช้อีกครั้ง หลังรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดฟื้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมทั้งในด้านระบบ งบประมาณ และความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีนโยบายชัดเจน
เขาระบุว่า ระบบที่พัฒนามาแล้วในรอบก่อนยังสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องสร้างใหม่ ประหยัดเวลาและทรัพยากร พร้อมรองรับการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ซึ่งตรงกับช่วงต้นปีงบประมาณ 2569
ด้านงบประมาณ มีเงินสำรองกว่า 25,000 ล้านบาท ที่สามารถนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ และหากต้องการขยายวงเงินก็สามารถโยกจากงบกลางเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ร้านค้าใหม่อาจต้องลงทะเบียนเพิ่ม แต่ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมและยังมีแอป “เป๋าตัง” จะสามารถกลับมาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่
สำหรับรายละเอียดสำคัญ อาทิ กลุ่มเป้าหมาย สัดส่วนการร่วมจ่าย ประเภทสินค้า และวงเงินใช้จ่ายรายวัน ยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาล ขณะที่ผลต่อการกระตุ้น GDP จะขึ้นอยู่กับขนาดวงเงินและระยะเวลาของโครงการ
นายลวรณย้ำว่า “อย่ามองเพียงว่าคนละครึ่งจะดันจีดีพีได้มากน้อยแค่ไหน เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ และกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้วันละเท่าไหร่ แต่ยืนยันว่ากระทรวงการคลังพร้อมเดินหน้าเต็มที่ทันทีที่ได้รับสัญญาณจากรัฐบาล”