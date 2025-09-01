กูรูหุ้นเชียร์ "ซื้อ" SAFE เคาะเป้าราคาสูงสุด 10.20 บ.

โบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อ” หุ้น SAFE เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 10.20 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/68 เติบโตสวยและเป็นไตรมาสดีสุดของปี จากการใช้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุน จากเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินมูลค่ารวม 70% ของ Market cap ผลักดันโอกาสการเติบโต รวมถึงมี Upside จากกลยุทธ์เติบโตแบบ In-Organic
บล.กรุงศรี จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำซื้อหุ้น บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) โดยประเมินว่าไตรมาส 3/2568 จะเป็นช่วงที่ผลประกอบการโดดเด่นที่สุดของปี โดยมีมุมมอง Neutral ซึ่งข้อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคมสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวทั้งในด้านการใช้บริการและรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิในไตรมาสดังกล่าวจะเติบโต เมื่อเทียบกับทั้งช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื้นตัวของการใช้บริการ และผลบวกจากต้นทุนที่ลดลง
ทั้งนี้ SAFE มีความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ด้วยเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินรวมคิดเป็นกว่า 70% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ซึ่งเป็นโอกาส Upside ระยะยาวจากกลยุทธ์เติบโตแบบ In-Organic Expansion ด้านมูลค่าหุ้นซื้อขายที่ระดับ PE ปี 2568 (25F) ประมาณ 16 เท่า เทียบเท่า Forward PE ต่ำกว่า -1.0 SD
ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2568 (3Q25F) คาดว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิราว 36 ล้านบาท เติบโต 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (y-y) และ 5% จากไตรมาสก่อนหน้า (q-q) ฟื้นตัวตามจำนวน OPU Treatment Cycle เฉลี่ยที่ 256 รอบ (ลดลง -12% y-y แต่เพิ่มขึ้น +5% q-q) โดยมี ค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 550,000 บาท (+8% y-y และทรงตัว q-q) ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ 57.3% ปรับตัวดีขึ้นทั้งในช่วงเดียวกันปีก่อนและช่วงไตรมาสก่อนหน้า จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
แนะนำ “ซื้อ” หุ้น SAFE โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2568 (TP 25F) ที่ 10.20 บาท ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าแบบ DCF (Discounted Cash Flow) โดยใช้ WACC ที่ 9.7% เนื่องจากคาดว่า 1. แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 3/2568 จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี ทั้งในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิ, 2. มีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินรวมคิดเป็นกว่า 70% ของ Market Cap สร้างโอกาส Upside จากกลยุทธ์การเติบโตแบบ In-Organic และ 3. คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5–6% ต่อปี
บล.บัวหลวง จำกัด ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” หุ้น SAFE โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 8.50 บาท อิงจากค่า PE ที่ 20 เท่า (ค่าเฉลี่ย PE ของโรงพยาบาล) สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปี
โดยประเมินว่า แนวโน้มไตรมาส 3/2568 คาดว่ากำไรสุทธิจะกลับมาเติบโตทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งถือเป็นการขยายตัว YoY ครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 โดยมีแรงหนุนจากกิจกรรมของผู้ป่วยที่ปรับตัวดีขึ้น และจำนวนรอบการรักษา OPU ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยความนิยมในการมีบุตรในปีมะเมีย (2569) ส่งผลให้ผู้ป่วยเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 โดยเฉพาะการย้ายฝากตัวอ่อนและการย้ายตัวอ่อน ซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่วัฏจักรการรักษาที่เข้มข้นขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีมังกร (2566–2567) และคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของปริมาณผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2568