SA โชว์ศักยภาพก่อสร้างโดยฤทธา หนุนยอดจองพุ่งแตะ100%

"ไซมิส แอสเสท " จับมือพันธมิตรด้านก่อสร้างระดับแถวหน้า “ฤทธา ” โชว์ศักยภาพโครงการ Landmark at Grand Station มิกซ์ยูสไอคอนิกบนถนนรามอินทรา มูลค่าโครงการกว่า 1,980 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานก่อสร้าง–วิศวกรรม ต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า โครงการ Landmark at Grand Station ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา ซอย 64 ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วกว่า 75% และมียอดจองสะสมแล้วกว่า 100% โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ได้ตั้งแต่ปลายปี 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
โครงการ Landmark at Grand Station เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่มูลค่าโครงการกว่า1,980 ล้านบาท ได้รับการก่อสร้างโดย บริษัท ฤทธา จำกัด ผู้รับเหมาฯ หลักด้านโครงสร้างอาคารที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและมาตรฐานงานก่อสร้างระดับสูง แต่ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้ง SA มีบทบาทในการร่วมก่อตั้งและบริหารฤทธาด้วยเช่นกัน ส่งผลให้โครงการของไซมิส แอสเสท หรือ SA ได้รับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างที่อยู่ในระดับเดียวกัน
"ปัจจุบันผู้ซื้อให้ความสำคัญกับมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ SA และโครงการ Landmark at Grand Station ที่โดดเด่นด้านวิศวกรรม เราจึงเดินหน้าตอกย้ำมาตรฐานที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พร้อมตรวจสอบคุณภาพอาคารอย่างต่อเนื่อง และได้รับเอกสารยืนยันความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าโครงการมีทั้งความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยในระยะยาว" นายขจรศิษฐ์กล่าว
สำหรับรายละเอียดโครงการ Landmark at Grand Station พัฒนาบนพื้นที่ 4-1-14 ไร่ เป็นอาคารสูง 23 ชั้น (2 อาคาร) ถูกออกแบบให้เป็นมิกซ์ยูสเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม จำนวน 968 ยูนิต Retail Space และโรงแรม รูปแบบเพดานสูง Double Volume 4.15 เมตร ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใหม่ของกรุงเทพฯ เพียง 400 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีวงแหวนรามอินทรา) รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญ เช่น แฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมานาด และสามารถเชื่อมต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวก ทำเลนี้จึงมีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยและมูลค่าเพิ่มในอนาคต
ด้วยศักยภาพทำเลและมาตรฐานงานก่อสร้างระดับสูง จึงเหมาะทั้งสำหรับอยู่อาศัยและการลงทุน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีราคาเริ่มต้น 2.44 ล้านบาท จากราคาปกติ 3.09 ล้านบาท