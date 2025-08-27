ลาวประกาศจัดเทศกาลทองคำ 2025 รวมพลังทองคำ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตอกย้ำความสำคัญของทองคำต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวลาว อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของชาติ ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครบรอบ 105 ปี และวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานไกสอน พมวิหาน ผู้นำที่ได้รับความเคารพรักจากประชาชน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 คณะกรรมการจัดงานเทศกาลทองคำลาว 2025 นำโดย ดร. จันทอน สิทธิชัย ประธานคณะกรรมการ ได้จัดงานแถลงข่าวที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อประกาศการจัดงานเทศกาลทองคำครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นงานประจำปีระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อตอกย้ำความสำคัญของทองคำต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวลาว อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของชาติ ได้แก่ ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครบรอบ 105 ปี วันคล้ายวันเกิดของท่านประธานไกสอน พมวิหาน ผู้นำที่ได้รับความเคารพรักจากประชาชน
เทศกาลทองคำลาว 2025 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2025 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติแห่งลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม งานจะเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและโอกาสในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คน จากทั้งภายในลาวและนานาประเทศ การมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมต่างชาติจะช่วยเปิดประตูสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำและเศรษฐกิจลาวในภาพรวม
เทศกาลทองคำลาว 2025 เป็นเวทีสำคัญที่ไม่เพียงรวมพลังจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทองคำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมทองคำของลาวเติบโตอย่างมั่นคง เสริมสร้างการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานขนบธรรมเนียมอันทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังวางรากฐานที่แข็งแกร่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาระดับสูงซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำจากผู้นำทั้งในและต่างประเทศ การเปิดตัว แอปพลิเคชัน LBB PLUS ที่พลิกโฉมการซื้อขายทองคำสู่โลกดิจิทัล ตลอดจนงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านทองชั้นนำกว่า 50 ร้าน นิทรรศการทองคำและผ้าไหมลาว ที่สะท้อนความงามและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ แฟชั่นโชว์ทองคำและผ้าไหม ที่นำเสนอความสร้างสรรค์ทันสมัยของผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงโอกาสพิเศษในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ