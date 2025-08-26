"จิราพร" ปั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เชื่อมการสื่อสารภาครัฐสู่ชุมชนทั่วประเทศ เน้นคนรุ่นใหม่

รมต.สำนักนายกฯ ปั้นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เชื่อมการสื่อสารภาครัฐสู่ชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ป้องกันไม่ให้หลงเชื่อข่าวปลอม
วันนี้ (วันที่ 26 สิงหาคม 2568) เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัล ระดับภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เดิม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐไปยังชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้พลเมืองรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล สื่อสารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูล และไม่หลงเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวปลอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันสื่อใหม่ ระดับจังหวัด โดยดำเนินการระยะแรกในพื้นที่ 37 จังหวัด ระหว่างวันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2568 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3,040 คน ซึ่งจากการประเมินผลกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมร้อยละ 94.5 มีความพอใจในระดับมากที่สุด
จากความสำเร็จของการจัดโครงการในระดับจังหวัด กรมฯ จึงได้ต่อยอดด้วยการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัล ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ใน 3 ภูมิภาค โดยการจัดสัมมนาครั้งถัดไป จะจัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการสื่อสารของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล
โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเข้าค่ายอบรมสัมมนา 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรม อาทิ การเสวนาบทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การบรรยายเชิงวิชาการถอดบทเรียนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต การอบรมภาคปฏิบัติใช้ AI กับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จะได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อที่จะขยายผลการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป