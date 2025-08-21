ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้องรวด 13 รายเคสปั่นหุ้น MAX,EIC,NEWS,NEWS-W5 เรียกค่าปรับกว่า 202 ลบ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ (1) บมจ.แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น [MAX] (2) บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ [EIC] (3) บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น [NEWS] และ (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 ของ NEWS [NEWS-W5] เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุด
ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ได้มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดรวม 13 ราย ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ (2) นายเอกวิชญ์ กมลเทพา (3) นางวรณัน เลิศกุลธรรม (4) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม (5) นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ (6) นายกรวิช อัศวกุล (7) นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ (8) นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล (9) นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล (10) นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล (11) นายสงกรานต์ ตันศิริ (12) นายภควันต์ วงษ์โอภาสี และ (13) นางมะลิวัลย์ วงศ์ชินศรี ในกรณีการร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ MAX EIC NEWS และ NEWS-W5 (แล้วแต่กรณี) โดยกำหนดให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งรวม 155,092,540 บาท
ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดทั้ง 13 ราย ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ซึ่งพิจารณาได้ว่า ผู้กระทำความผิดทั้ง 13 ราย ไม่สามารถยุติคดีในชั้น ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดทั้ง 13 รายดังกล่าวต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งรวมทั้งสิ้น 202,022,012 บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้นำส่งกรณีดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542