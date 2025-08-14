ปปง. คืนทรัพย์สินล็อตใหญ่ 61 ล้าน แก่ สกสค. ยอดรวมกว่า 136 ล้านบาท

MGR Online - ผู้บริหาร ปปง. ร่วมส่งคืนทรัพย์สินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รวม 3 ครั้ง มูลค่ากว่า 136 ล้านบาท หลังตกเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายฟอกเงิน
วันนี้ (14 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มอบหมายให้ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. , นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และ นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (ส่วน กส.3 บส.) เพื่อดำเนินการคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ผู้เสียหาย
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกอบด้วย ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และ น.ส.ชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ เป็นผู้ดำเนินการรับคืนทรัพย์สิน ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แล้วจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นเงินจำนวน 73,730,260.19 บาท ครั้งที่ 2 เป็นเงินจำนวน 2,104,447.50 บาท และ ครั้งที่ 3 เป็นเงินจำนวน 61,070,000 บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 136,904,707.69 บาท
สำนักงาน ปปง. มีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในคดีราย นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ในความผิดมูลฐานมาตรา 3 (5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และ (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542