ปตท. เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ 2.50% และ 2.10%

ปตท. ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่ 2.50% ต่อปี และหุ้นกู้ Young Saver Bond อายุ 3 ปี ที่ 2.10% ต่อปี แบ่งกาารขายออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2568 สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี เฉพาะนักลงทุนรุ่นเริ่มออม และหุ้นกู้อายุ 7 ปี เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ได้รับสิทธิ และช่วงที่สองระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2568 เสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AAA(tha) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย สะท้อนความเสี่ยงต่ำ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ด้วยการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและฐานะการเงินที่มั่นคง มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่ 2.50% ต่อปี และหุ้นกู้ Young Saver Bond อายุ 3 ปีที่ 2.10% ต่อปี จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต รวมถึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสการลงทุน ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี Young Saver Bond ให้แก่นักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่า นักลงทุนรุ่นใหม่จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนกลไกตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศในอนาคต และหวังว่า หุ้นกู้ ปตท. จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประสบการณ์ด้านการลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย มีธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม เช่น ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ รวมถึงธุรกิจให้บริการ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”
สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย