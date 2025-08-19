โทเคน เอกซ์เปิดตัวเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ-เสนอขายG-Token กระทรวงการคลัง

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ (SCBX Group) คว้าสิทธิการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของกระทรวงการคลัง (ICO Portal) สำหรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง Government Token (G-Token) นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการเงินของภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการลงทุนอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และทันสมัย ถือเป็นการยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล เสริมสร้างระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยให้เติบโต และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) กล่าวว่า ความสำเร็จของ G-Token จะไม่เพียงยกระดับตลาดทุนไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันกระแสโลกของ Digital Finance และ Tokenization ได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประเทศ โดยการเปิดขาย G-Token ครั้งแรก จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงโลกการเงินดั้งเดิมกับโลกดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์การลงทุนที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม พร้อมปูทางสู่การต่อยอดในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในอนาคต