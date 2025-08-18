BAY มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.10-32.75 จับตาความเห็นประธานเฟด

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เผยมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.10-32.75 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 32.43 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 32.24-32.46 บาท/ดอลลาร์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ สูงเกินคาด สะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้น อันเป็นผลของอัตราภาษีนำเข้า ทำให้ตลาดลดความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ย 50bp ในการประชุมรอบถัดไป
อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนมุมมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 25bp ในเดือนกันยายน โดยนักลงทุนยังคงเชื่อว่าเฟดจะเริ่มผ่อนคลายนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อความอ่อนแอในตลาดแรงงาน แม้ว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นและพันธบัตรไทยสุทธิ 7,764 ล้านบาท และ 7,219 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับในสัปดาห์นี้ ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับโอกาสที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายน โดยนักลงทุนจะจับตาความเห็นประธานเฟด ในงานสัมมนาที่ Jackson Hole วันที่ 22 สิงหาคม ทางด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต 5 ไตรมาสติดต่อกันขณะที่เรามองว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่ลดลงอาจทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) มั่นใจมากขึ้นที่จะกลับมาปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ เราคาดว่าภาวะเช่นนี้จะหนุนค่าเงินเยนในระยะข้างหน้า
ส่วนปัจจัยในประเทศ คาดว่าจีดีพีไทยไตรมาส 2/68 จะขยายตัว 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจาก 3.1% ในไตรมาส 1/68 ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางในระบบเศรษฐกิจ โดยระบุว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 68 เนื่องจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ และการลดลงของนักท่องเที่ยวระยะใกล้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มซบเซา อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ สินเชื่อหดตัวขณะที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
อนึ่ง แม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยืนยันว่าควรรักษาพื้นที่นโยบายไว้ เราคาดว่ากนง. จะปรับลดดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้งภายในต้นปี 69 สอดคล้องกับแนวทาง Outlook Dependent ขณะที่ความเสี่ยงด้านลบของเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไป