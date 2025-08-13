BAY คาดเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.10-32.65 ลุ้นมติ กนง. ลดดอกเบี้ย 0.25%

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ เงินบาทมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.10-32.65 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 32.36 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 32.25-32.54 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินเยน และฟรังก์สวิส โดยตลาดตอบรับสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัว และมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใกล้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะที่อัตราภาษีตอบโต้ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยผู้นำสหรัฐฯ ยังขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% จากการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม ภาษีสำหรับชิปเหล่านี้ จะไม่ถูกเรียกเก็บจากบริษัทที่ลงนามในการผลิตชิปในสหรัฐฯ ทางด้านธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ลดดอกเบี้ยลง 25bp เป็น 4.00% ด้วยมติ 5 ต่อ 4 เสียง ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นและพันธบัตรไทยสุทธิ 6,454 ล้านบาท และ 2,884 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับภาพรวมในสัปดาห์นี้ ขณะที่สหรัฐฯ กับจีนขยายเวลาหยุดเก็บภาษีระหว่างกันไปอีก 90 วัน ทางด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ คัดเลือกบุคคลใกล้ชิดมาเป็นสมาชิกชั่วคราว ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เป็นสัญญาณว่า ผู้ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเลือกอย่างถาวรเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเฟด ซึ่งจะสิ้นสุดวาระช่วงกลางเดือนพ.ค.69 จะมาจากสายพิราบ และสนับสนุนการลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เรามองว่าจะถ่วงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลง
นอกจากนี้ เราเชื่อว่าในที่สุดแล้ว การมองโลกในแง่ดีของตลาดสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งกำลังมองข้ามผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้า จะไม่ยั่งยืน ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ ได้เพิ่มโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนก.ย. และกดดันค่าเงินดอลลาร์ แม้เงินเฟ้อพื้นฐานเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ จะออกมาสูงกว่าคาดก็ตาม
สำหรับปัจจัยในประเทศ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจตัดสินใจลดดอกเบี้ย 25bp เป็น 1.50% ในการประชุมวันที่ 13 ส.ค.68 ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวชัดเจนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นผลของภาคส่งออก ซึ่งสะท้อนการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ อีกทั้งดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ดี หากกนง. เลือกที่จะคงดอกเบี้ยในรอบนี้ โดยอ้างเหตุผลว่าอัตราภาษีศุลกากรที่สหรัฐฯ เรียกเก็บกับไทย ใกล้เคียงกับที่คาด และต้องการรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เราคาดว่าในกรณีนี้ กนง. จะลดดอกเบี้ยลงในเดือนต.ค. และธ.ค.68