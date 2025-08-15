IP ผลงาน 6 เดือนแรกรายได้-กำไรโต

อินเตอร์ ฟาร์มา โชว์ผลงานงวดไตรมาส 2 กำไรสุทธิทะยาน 31 เท่าจากช่วงเดียวกันปีก่อนแตะ 32 ล้านบาท รายได้รวมโต 21% แตะ 541 ล้านบาท หนุนภาพรวมครึ่งปีแรกสดใส กำไรสุทธิสะสม 60 ล้านบาท พุ่งขึ้นเกือบ 300% รายได้รวมเพิ่มขึ้น 15% แตะ 1,075 ล้านบาท ตามการเติบโตที่ดีของทุกกลุ่มธุรกิจ ส่งซิกทยอยบุ๊คผลตอบแทนการลงทุนหลายกลุ่มธุรกิจ อัพพอร์ตครึ่งปีหลัง หนุนปิดปี 2568 โตตามเป้า รายได้รวมแตะ 2,400 ล้านบาท
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2568 ว่า กำไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน 3,100% หรือราว 31 เท่า อยู่ที่ 32 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเติบโต 21% แตะ 541 ล้านบาท จากรายได้การขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 535 ล้านบาท ตามการเติบโตที่ดีของยอดขายในทุกกลุ่มธุรกิจ
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดโรงพยาบาล (Hospital Market Healthcare) ยอดขายเติบโตขึ้น 60% แตะ 83 ล้านบาท, กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Business) ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์” เติบโต 13% อยู่ที่ 52 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Healthcare) เติบโต 10% อยู่ที่ 107 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับสัตว์ (Animal Healthcare) เติบโต 9% อยู่ที่ 93 ล้านบาท และธุรกิจร้านขายยา ภายใต้แบรนด์ “Lab Pharmacy” รายได้แตะ 166 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Innovation Business) เข้ามาเติมพอร์ตต่อเนื่องนับจากไตรมาส 4/67 อีกกว่า 34 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้กำไรขั้นต่ำงวดไตรมาส 2/2568 เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 212 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ระดับ 40% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ระดับ 37% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ขยับขึ้นจากที่อยู่ต่ำกว่า 1% มาอยู่ที่ระดับ 6% ซึ่งคาดว่า จะขยับแตะระดับ 10% ในปีหน้า
ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2568 ที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาพรวมผลงานครึ่งแรกปี 2568 ฟอร์มแกร่ง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสะสม 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275% จากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้รวมเพิ่ม 15% แตะ 1,075 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มครึ่งปีหลัง มั่นใจเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง หนุนภาพรวมทั้งปี 2568 เติบโตตามเป้า รายได้รวมแตะ 2,400 ล้านบาท หลังเตรียมทยอยรับรู้ผลตอบแทนการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า ทั้ง 6 กลุ่มธุรกิจหลัก อาทิ การยกระดับศักยภาพการผลิตยาหยอดตาให้ได้มาตรฐานอียู พร้อมขยายกำลังการผลิต รวมถึงการปรับปรุงโรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ เป็นต้น เบื้องต้นตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตทะลุ 5,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีนับจากปี 2568 (พ.ศ.2573) ภายใต้การก้าวสู่ “บริษัทนวัตกรรมขั้นสูง”
ทั้งนี้ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา แบ่งโครงสร้างธุรกิจใหม่ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจลูกค้าโรงพยาบาล (Hospital Market), 2.กลุ่มธุรกิจลูกค้าผู้บริโภค (Consumer Market), 3.กลุ่มธุรกิจดูแลและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (Animal Healthcare), 4.กลุ่มธุรกิจร้านขายยาภายใต้แบรนด์ “Lab Pharmacy” และ5.กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Business) 6.กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Innovation Business)