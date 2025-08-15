หุ้นอาจเจอขายทำกำไรหลัง PPI สหรัฐสูงกว่าคาดลดทอนความหวังเฟดหั่นดอกเบี้ย

นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้าอาจเจอแรงขายทำกำไร หลังรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.สหรัฐฯ ออกมา +3.3% จากปีก่อน มากกว่าตลาดคาด สะท้อนว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตยังลงยาก ลดทอนความคาดหวังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตั้งแต่เดือนก.ย. และทำให้บอนด์ยีลด์เริ่มฟื้นขึ้น รวมถึงบ้านเรายังขาดปัจจัยหนุนใหม่ โดย Forward PE ตลาดขึ้นมาแตะระดับ 14 เท่าแล้ว
วันนี้แนะนำติดตามบริษัทจดทะเบียนที่เหลือทยอยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/68 ซึ่งในช่วงหลัง ๆ เริ่มเห็นงบไม่ค่อยดี พร้อมจับตากระแสเงินทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน
สัปดาห์หน้าติดตามการรายงานตัวเลข GDP ไทยคาดโต 3.1% หากต่ำกว่านั้นก็อาจะเป็นปัจจัยเชิงลบต่อตลาดเพิ่มเติม
โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,277 จุด