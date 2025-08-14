FSMART งวด 6 เดือนปีนี้กำไรพุ่งกว่า 58%

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ธุรกิจสินเชื่อโตไม่หยุด ดันผลงาน 6 เดือนปี 2568 สร้างสถิติใหม่กำไรนิวไฮ 308.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.14% รายได้รวม 1,367.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดสินเชื่อคงเหลือรวม 1,470.52 ล้านบาท เตรียมตั้งบริษัทย่อยเพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้ารองรับธุรกิจสินเชื่อ ด้านกลุ่มธุรกิจเติมเงิน-รับชำระเงิน ได้ผลดีค่าเสื่อมตู้บุญเติมทยอยลด คงเป้าหมายการเติบโตที่ 10-15% พร้อมเคาะปันผลระหว่างกาล 0.18 บาท/หุ้น
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร “บุญเติม” และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” กล่าวถึงผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจหลัก 1,281.04 ล้านบาท กำไรสุทธิ 308.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.26% และ 58.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 1,101.92 ล้านบาท กำไรสุทธิ 194.82 ล้านบาท โดยผลงานกลุ่มธุรกิจสินเชื่อครบวงจร “บุญเติม เงินพร้อมใช้” บริหารโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด บริษัทย่อยของ FSMART ยังเติบโตต่อเนื่อง มีรายได้จากดอกเบี้ยรวม 150.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มียอดสินเชื่อคงเหลือรวม 1,470.52 ล้านบาท โดยมีกลุ่มฐานลูกค้าองค์กรเดิมเพิ่มขึ้นและฐานลูกค้าองค์กรใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ สินเชื่อทะเบียนรถแลกเงิน และสินเชื่อเกษตรสุขใจ ทวีคูณ เป็นต้น
ขณะที่กลุ่มธุรกิจเติมเงิน-รับชำระเงินอัตโนมัติ ยังได้รับผลดีด้านค่าเสื่อมตู้บุญเติมที่ทยอยลดลง รวมทั้งยังรักษาระดับมูลค่าการทำรายการผ่านตู้บุญเติมได้ 17,749 ล้านบาทและฐานผู้ใช้งานประจำกว่า 14 ล้านเบอร์ ด้วยเครือข่ายที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงกว่า 118,424 ตู้ และเคาน์เตอร์แคชเชียร์กว่า 3,800 จุด พร้อมบริการที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ในยุคดิจิทัล อาทิ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตคุ้มค่าและบริการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจเติมเงินและระบบรับชำระเงินอัตโนมัติของบริษัทได้อย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการขยายจุดให้บริการ GINKA Charge Point (กิ้งก่า อีวี) ทั่วประเทศรวม 428 จุดชาร์จ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 26.71% ในบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มชงสดผ่านตู้อัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน” ที่ขยายตู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วย
จากผลประกอบการที่เติบโตขึ้นดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 136 ล้านบาท จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2567 วันที่ 1 ม.ค.2567 ถึง 30 มิ.ย.2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2568
“บริษัทยังดำเนินการตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ โดยธุรกิจสินเชื่อยังคงเป็นเรือธงที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับธุรกิจหลักที่ยังรักษามูลค่าการใช้งานและฐานลูกค้าได้อย่างดี พร้อมรับรู้รายได้เพิ่มจากการขยายจุดติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” และรับรู้กำไรจากเต่าบินตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งทั้งหมดได้สร้างกำไรนิวไฮให้กับบริษัทตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกปี 2568” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว
สำหรับการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทยังมุ่งเน้นบริหารจัดการ 3 กลุ่มธุรกิจให้มีผลงานที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อครบวงจร ที่มีเป้าหมายขยายพอร์ตสินเชื่อให้ได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท และรักษาอัตรา NPL ให้ต่ำกว่า 3% พร้อมเพิ่มฐานลูกค้าองค์กร 1-2 กลุ่ม นอกจากนี้ วางแผนจัดตั้งบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เมอร์แชนไดซ์ จำกัด ภายในไตรมาส 3/2568 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือสินค้าอื่น ๆ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มบริษัท ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินอัตโนมัติ ที่จะเน้นการสร้างมูลค่าการใช้งานเพิ่มขึ้น 10-15% ด้วยบริการฝากเงิน/โอนเงินแบบไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร บริการฝาก-โอนเงินสดสำหรับลูกค้าต่างด้าว(CLMV) และเป็นตัวแทนธนาคารเพิ่มอย่างน้อย 1 ธนาคาร ส่วนกลุ่มธุรกิจเวนดิ้ง อย่าง GINKA Charge point จะขยายจุดติดตั้งเพิ่มทั้งระบบ AC และ DC Type ให้ได้ 1,000 จุด พร้อมรับรู้กำไรจากการที่ตู้เต่าบินที่จะขยายเพิ่มเป็น 10,000 จุด ซึ่งจะเพิ่มความถี่ในการซื้อด้วยเมนูใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการในรูปแบบร้านคาเฟ่ 2 แห่ง ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ซึ่งมี GINKA Charge point ให้บริการ และที่ซอยนวลจันทร์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนการเติบโตโดยรวมตามเป้าหมายของปีนี้ที่10-15%