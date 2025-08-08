SCB EIC ชี้ 3 ปัจจัยหนุน กนง.ลดดอกเบี้ย กระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดภาระหนี้

นายยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) กล่าวว่า ตามที่ตลาดคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากมีสถานการณ์ที่เหมาะสมใน 3 ปัจจัย คือ
1.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น จากที่คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวที่ระดับ 1.5-2.0% แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีการเร่งส่งออกก็ตาม แต่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง
2.อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ โดยล่าสุดยังขยายตัวติดลบ ทำให้เศรษฐกิจเกิดภาวะตึงตัว
3.อัตราหนี้ครัวเรือนจะไม่สูงขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ แต่จะช่วยลดภาระหนี้ให้กับผู้บริโภค
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากมีการปรับลดดอกเบี้ยลงจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งหวังว่าที่ประชุม กนง.จะพิจารณาในอัตราที่เหมาะสม ประกอบกับขณะนี้เงินบาทอยู่ในภาวะแข็งค่า จึงควรที่จะดำเนินการให้เกิดความยืดหยุ่นเหมือนกรณีค่าเงินหยวน เพื่อไม่ให้ผู้ส่งออกเกิดความเสียเปรียบ และกดดันขีดความสามารถในการแข่งขัน