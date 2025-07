แอลเอชแบงก์คงเป้าสินเชื่อโตทั้งปีที่ 7-8%-มุ่งเพิ่มรายได้ค่าฟี-บริหารต้นทุนเงินทุน-รับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง

กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกถือว่าน่าพอใจ สินเชื่อเติบโตได้ดีที่ 3.4% ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรม โดยการขับเคลื่อนจากทุกกลุ่ม อาทิ สินเชื่อรายย่อยเติบโต 9% สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่โต 6% สินเชื่อธุรกิจระหว่างประเทศเติบโต 9.9% ส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 อยู่ที่ระดับ 261,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 ที่ 252,000 ล้านบาท สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)อยู่ที่ 2.5%ซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังอยู่ภายใต้กรอบที่ตั้งไว้ 3% ขณะที่ NIM ลดลงมาที่ 2.04% จากระดับ 2.32% เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินโดยรวม และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 1-2 ครั้ง ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และการบริหาร Cost of Fund เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ส่งผลในทางที่จะสนับสนุนความต้องการลงทุน และบรรเทาภาระของผู้กู้ด้วย"ส่วนการที่นายวิทัย รัตนากรจะเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ(ธปท.)นั้น มองว่าประเด็นที่ต้องติดตามเป็นเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเรามองว่าจะลด 2 ครั้งในปีนี้ถึงต้นปีหน้า ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดภาระลูกหนี้ แต่ก็กระทบกับ NIM ของธนาคาร จึงมองว่าจะต้องดูแลในเรื่องของการเพิ่รายได้ และบริหารต้นทุนเงินทุน"นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเป้าหมายสินเชื่อทั้งปีที่ตั้งเป้าหมายไว้ 7-8% โดยหากประเมินจากการเติบโตของสินเชื่อในครึ่งปีแรกแล้วก็มีความเป็นไปที่จะเติบโตตามเป้าหมาย ขณะที่การตั้งสำรองนั้นไม่น่าจะเพิ่มจากครึ่งปีแรก เนื่องจากได้มีการตั้งสำรองไว้สูงแล้วนับจากช่วงโควิคฯที้ผ่านมา"ในระยะต่อไปเราจะโฟกัสไปที่กลุ่ม High yield ไม่ว่าจะเป็น Home for cash ,รีไฟแนนซ์บ้านมือสอง หรือสินเชื่อบุคคล ไปพร้อมๆกับการเร่งช่วยเหลือลูกค้าผ่านโครงการคุณสู้ เราช่วยอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้า FDI ที่มองว่าตัวเลขการเข้ามาลงทุนน่าจะเติบโตได้ 5% ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดสาขาอมตะนครเพื่อรองรับการลงทุนส่วนนี้"สำหรับกลยุทธของธนาคารระหว่างปี 2568-2572 โดยมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการหารายได้ทั้งในส่วนของได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และการบริหาร Cost of Fund ไปพร้อมๆกับการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้เกิดการ Cross sale เพิ่มขึ้น และการนำ Digital & AI มาใช้มากขึ้น โดยในเดือนสิงหาคมก็จะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มที่จะมาให้บริการกับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ด้วย และยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านทางด้าน Sustainable อีกด้วยกล่าวว่า กลยุทธ์ช่วงครึ่งหลังของปี 2568 บริษัทยังคงขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปรับบทบาทของทีมงานให้สามารถบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกประเภทได้อย่างคล่องตัวและครอบคลุมยิ่งขึ้น และปรับแนวทางการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับกลุ่มลูกค้า High Net Worth สถาบัน และองค์กร ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้านอกเหนือจากการลงทุน สำหรับกลุ่มลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล บริษัทได้พัฒนาโซลูชันการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งขยายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเจาะกลุ่มบริษัทที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้นนายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (LH Securities) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2568 มีรายได้ค่านายหน้าจำนวน 40.2 ล้านบาท ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2567 สาเหตุหลักมาจากการหดตัวลงของปริมาณการซื้อขายของตลาดหุ้นไทย โดยกลยุทธ์ของบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างระมัดระวัง เน้นสร้าง Passive Income เช่น รายได้เงินปันผล รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งเพิ่มและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) ของลูกค้าเดิมด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม