LH Bank รุกกลุ่มลูกค้าไต้หวัน-ต่างชาติ จัดโปรฯ โอนเงินไปต่างประเทศฟรีค่าธรรมเนียม

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank มุ่งมั่นพัฒนาธนาคารให้เป็นมากกว่าธนาคาร ด้วยบทบาทการเป็นพันธมิตรทางการเงิน ที่ดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัว (We are Family) เราเข้าใจดีว่าความต้องการทางการเงินของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน จึงให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในทุกช่วงชีวิต ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจาก CTBC Bank ธนาคารเอกชนอันดับหนึ่งของไต้หวัน และเป็นบริษัทแม่ของธนาคาร ที่มีเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ LH Bank สามารถเชื่อมโยงบริการทางการเงินแบบไร้พรมแดน (Beyond Borders) และนำเสนอโซลูชันด้านการเงิน การลงทุน การประกัน และการวางแผนอนาคต ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจนายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า LH Bank ออกแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าไต้หวัน ลูกค้าต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และลูกค้าไทย ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ ทั่วโลก วงเงินโอนไม่เกิน 1,500,000 บาท/รายการ (ไม่จำกัดรายการ/วัน) พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เราช่วยให้คุณประหยัดและอุ่นใจยิ่งขึ้น (แคมเปญพิเศษดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่มียอดสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และลูกค้าจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิก Family Banking โดยอัตโนมัติ) และสำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งลูกค้าไทย และลูกค้าต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ไม่มียอดสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ 14 ปลายทาง ภายใต้เครือข่าย CTBC Global วงเงินโอนไม่เกิน 1,500,000 บาท/รายการ (ไม่จำกัดรายการ/วัน)นายพีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มว่า LH Bank ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ อาทิ บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 7 สกุลเงิน : USD / GBP / SGD / EUR / CNY / JPY / HKD ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์กองทุนจาก 16 บลจ.ชั้นนำที่คัดสรรมาเพื่อสร้างความคุ้มค่าด้านผลตอบแทน และ ยังมีแคมเปญพิเศษเมื่อซื้อประกันสุขภาพ D Health Plus หรือ D Kids Plus หรือ ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 10/4 LHB Happy Return รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Miracle Lounge มูลค่า 1,300 บาท (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาทางการเงินด้วยภาษาอังกฤษและภาษาแมนดาริน สามารถใช้บริการได้ที่ Global Desk Service สำนักลุมพินี และสาขา One Bangkokสำหรับลูกค้าไต้หวันหรือลูกค้าต่างชาติที่สนใจเข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเปิดบัญชี LH Bank ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ https://www.lhbank.co.th/en/branch-booking-page/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ LH Bank call center โทร.1327