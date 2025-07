PTG เปิดต้นแบบสถานีชาร์จ EV ครบวงจรใจกลางเมือง

พีทีจี เอ็นเนอยี เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจ Non-Oil ลุยเปิดสถานีบริการรูปแบบใหม่ “PT GIGA EV” เป็นต้นแบบแห่งแรกที่ไม่มีสถานีน้ำมัน บนทำเลศักยภาพย่านลาดพร้าว-วังหิน มุ่งรองรับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้วยบริการครบวงจรจาก EleX by EGAT PT, กาแฟพันธุ์ไทย, Subway และ Autobacs ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “อยู่ดี มีสุข” ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ผ่านบัตรสมาชิก PT Max Card , Max Card Plus และ Max Card Plus EV