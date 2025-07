CIMB Group ขับเคลื่อนพันธกิจ ‘Advancing Customers and Society’ เชื่อ ASEAN มีศักยภาพ

นายโนแวน อมิรูดิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวในงานแถลงข่าว CIMB Group Media Day 2025 : Advancing in ASEAN ว่า CIMB เป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ Purpose-driven Bankโดยมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่ลูกค้าและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Advancing Customers and Society’ มีเป้าหมายที่จะพาลูกค้าเติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและยากจะคาดการณ์ โดยมุ่งเน้นการทุ่มเททรัพยากรและเวลาเพื่อแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ช่วยลูกค้าลดความไม่แน่นอนและลดแรงเสียดทานในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านเครื่องมือ แอปพลิเคชัน, Touch ‘n Go e-Wallet และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ที่ดีที่สุดสำหรับด้านการลงทุน CIMB เป็นหนึ่งใน Investment Bank รายใหญ่ของภูมิภาค มุ่งมั่นช่วยลูกค้าระดมทุนในสกุลริงกิต ผ่านแนวคิด “ASEAN Passport” ช่วยลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจข้ามประเทศ“ASEAN มีศักยภาพมาก แต่ยังขาดการ “เล่าเรื่อง” (Storytelling) ขาดการถ่ายทอดศักยภาพที่แท้จริงของภูมิภาคออกไปได้มากพอ ยกตัวอย่างมาเลเซียมีประชากรน้อยกว่าสหรัฐ แต่มีขนาดตลาดทุนใหญ่กว่าหลายเท่า หรือสหรัฐมีตลาดทุนใหญ่แต่สัดส่วนเงินทุนส่วนใหญ่เป็นเอเชีย และจากบริบทภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่เปลี่ยนแปลง โลกกำลังมองหา “บ้านใหม่” สำหรับเงินทุน ซึ่งอาเซียนตอบโจทย์ได้” โนแวน กล่าวนายโนแวน กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของกลุ่มซีไอเอ็มบี แม้เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดัน ยังพึ่งพาการท่องเที่ยว แต่ซีไอเอ็มบี ไทย เชี่ยวชาญการพาบริษัทไทยไปขยายธุรกิจในอาเซียน ดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีและเป็นผู้สร้างรายได้ข้ามพรมแดนที่สำคัญของกลุ่ม และธุรกรรมข้ามพรมแดนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซีไอเอ็มบี ไทย เป็น Niche Bank เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ด้าน ASEAN และรายย่อย ด้าน Wealthขณะที่ตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ และ CIMB Niaga มีมูลค่าสินทรัพย์ธุรกิจ Private Bank ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจธนาคารอิสลาม (Islamic Banking) เป็นอันดับต้นๆ ธนาคารกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมสูง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสำหรับที่เวียดนาม และฟิลิปปินส์ CIMB โดดเด่นด้านดิจิทัลแบงกิ้ง ได้เรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้นแบบของการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ไปสู่องค์กรดิจิทัลของทั้งกลุ่ม CIMB“CIMB กำลังประเมินการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างเป็นองค์รวม ให้ส่งมอบบริการที่ง่ายกว่า ดีกว่า เร็วกว่า ให้แก่ลูกค้า ด้านความยั่งยืน CIMB มีจุดยืนที่ชัดเจนด้าน ESG ไม่ได้มีเป้าหมายทำไปตามกฎระเบียบหรือทำเพื่อคว้ารางวัล แต่ขับเคลื่อนเพราะเห็นความจำเป็นของธุรกิจอย่างแท้จริง โดยต้องมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดถูกทอดทิ้งหรือตัดขาดจากห่วงโซ่ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และดีต่อธุรกิจในระยะยาว” นายโนแวน กล่าว