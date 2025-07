เคทีซีคว้าบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 หมวดธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์จากMoney & Banking Award 2025

รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568” ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (Best Public Company of the Year 2025 – FIN Sector) จากดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี ในงาน Money & Banking Awards 2025 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคารทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของเคทีซีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 27,229.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7,437 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 27.13% อีกทั้งยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ อยู่ที่ 128,916.70 ล้านบาทนางพิทยา วรปัญญาสกุล กล่าวว่า เคทีซีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของทีมงานในการสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน การได้รับรางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เคทีซีเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความยืดหยุ่น ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน