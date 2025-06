SCGP ครอง Top 1% S&P Global กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ติดอันดับ Top 1% ของ S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันและเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ตลอดโซ่ห่วงคุณค่า บนเวทีด้านความยั่งยืน “EARTH JUMP 2025: TRANSITION THRU TURBULENCE”

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนและ Net Zero และรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม โดย SCGP ยังคงเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรส่งต่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด SCGP ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกร้อน เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง ในงานฟอรั่มด้านความยั่งยืน “EARTH JUMP 2025: TRANSITION THRU TURBULENCE” บนเวทีเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน เทรนด์ใหม่ เพื่อทางรอดของภาคธุรกิจ”“เศรษฐกิจหมุนเวียนทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นทางรอดธุรกิจ ท่ามกลางความผันผวนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่ง SCGP มีแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับเป็นยุทธศาสตร์องค์กร 5 ด้าน ได้แก่ Resource Recovery นำวัสดุใช้แล้วกลับเข้ามาใช้ใหม่ โดย SCGP ใช้กระดาษที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเกินร้อยละ 99 เพื่อเป็นวัตถุดิบ Circular Supplies ใช้พลังงานหมุนเวียนและปลูกป่าไม้ ดูดซับคาร์บอนได้กว่า 300,000 ตันในปีที่ผ่านมา และ Product Life Extension การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ทั้ง 3 ด้านนี้นำพาให้ SCGP เติบโตอย่างมีศักยภาพพร้อมต่อยอดอีก 2 ด้าน เสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ Product as a Service เปลี่ยนสินค้าเป็นบริการแบบครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่า และ Sharing Platform ร่วมมือพันธมิตรใช้สินทรัพย์ร่วมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด”“การมองเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าเป็นต้นทุน จะสามารถพลิกเป็นโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ พร้อมกับต้องแสวงหาพันธมิตรควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (ecosystem) และผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ซึ่ง SCGP ดำเนินการร่วมกับทั้งพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 120 ราย และจับมือกับชุมชน ส่งเสริมความรู้การจัดการขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาเป็นโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ จนทำให้ 4 ชุมชนคว้ารางวัลระดับประเทศ ควบคู่กัน SCGP ยังลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Paper Cutlery หรือนวัตกรรมช้อน ส้อม และมีดจากกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อยูคาลิปตัสที่นำไปรีไซเคิลได้และย่อยสลายได้ใน 60 วันหลังการกำจัดทิ้ง” คุณวิชาญ กล่าวในฟอรั่ม EARTH JUMP 2025 มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งด้านการจัดการขยะ การขยายความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อผลักดันความยั่งยืนทางธุรกิจ และส่งต่อประโยชน์สู่สังคม นับเป็นอีกหนึ่งฟอรั่มที่สำคัญในการแบ่งปันแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่ภาคธุรกิจและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนในระดับโลกไปด้วยกัน