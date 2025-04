SCGP ขยายธุรกิจ Healthcare Supplies

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพการขยายตลาด Healthcare Supplies ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการรุกเข้าสู่ตลาดหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนลงทุนขยายกำลังการผลิตหลอดฉีดยา กำลังการผลิต 180 ล้านชิ้นต่อปี และเข็มฉีดยาอีก 100 ล้านชิ้นต่อปี ในโรงงานของบริษัทวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (VEM-TH) ใน SCGP จังหวัดระยอง ใช้งบลงทุน 142.3 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มการผลิตสินค้าภายในเดือนมกราคม 2569การลงทุนขยายกำลังการผลิตครั้งนี้ SCGP ได้ผสานความร่วมมือกับ Once Medical Company Limited (Once) ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเข็มฉีดยาและการจัดจำหน่ายมากกว่า 20 ปี มาผลิตหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ VEM-TH ที่มีศักยภาพด้านการฉีดขึ้นรูปวัสดุ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนพลาสติกที่มีความแม่นยำสูง ด้วยมาตรฐานรับรองห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาคและอุณหภูมิ (Cleanroom ISO8) ภายใต้การควบคุมการผลิตด้วยระบบที่เข้มงวด เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ ONCE และจัดจำหน่ายแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมของ ONCE ที่มีความเชื่อมั่นในแบรนด์พร้อมกับขยายฐานลูกค้าใหม่ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วโลกเติบโตขึ้น โดยคาดว่าตลาดจะมีการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปีโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2567-2570 ทั้งนี้ ในปัจจุบันสินค้าที่ขายในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้า การจัดตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยจะต่อยอดให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในประเทศที่กำลังเติบโต การเพิ่มการผลิตนี้จะช่วยให้ SCGP นำองค์ความรู้ทางการการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid plastic packaging) และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัว (Flexible packaging) มาต่อยอดและขยายเข้าสู่ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีการออกแบบสินค้าและความสามารถในการผลิตที่มีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตผ่านการประสานกำลังทางธุรกิจ (Synergy) ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การใช้ VEM-TH ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงการใช้ Deltalab, S.L. ที่สเปน เป็นช่องทางการขายในยุโรปได้ด้วย