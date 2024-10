TACC ร่วมขับเคลื่อน EPR ของสภาอุตฯ

จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์องค์กร และประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน (ESG) หัสยา จารุวิทยานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติทางธุรกิจและรองประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน (ESG) และคณะทำงาน ESG บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ร่วมแสดงเจตจำนงความร่วมมือการขับเคลื่อน EPR ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กิจกรรม “PackBack in Action ปี 3 รวมพลังเดินหน้า : The Drive for EPR in Thailand”ทั้งนี้ TACC ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development goals : SDGS) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณห้องเพลนารีฮอล์ (Plenary Hall) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้