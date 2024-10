ธปท. เปิดตัวโครงการ Your Data ข้อมูลของคุณ สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานเปิดตัวโครงการ Your Data ข้อมูลของคุณ สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากลไกให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนที่อยู่กับผู้ให้บริการและหน่วยงานต่าง ๆ ไปยังผู้ให้บริการที่ตนต้องการใช้บริการ ผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้ได้รับบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงสินเชื่อและการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (personalized financial planning) โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการนี้ร่วมกันนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยภาครัฐอยู่ระหว่างขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ล้วนต้องอาศัยข้อมูลในการขับเคลื่อน เช่น การบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐเพื่อออกแบบนโยบายที่ตรงจุด ในภาคการเงิน ข้อมูลที่ไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับการให้บริการและปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สำคัญในระบบการเงินไทย ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกให้ประชาชนและ SMEs ใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนทางดิจิทัลเพื่อให้ได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและการต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า เรามีสิทธินำข้อมูลของเรามาใช้ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ธปท. และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในโครงการ “Your Data” มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนที่อยู่ทั้งในและนอกภาคการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ได้รับบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์มากขึ้น ทั้งนี้ กลไกการส่งข้อมูลดังกล่าวต้องสะดวก ปลอดภัย ไม่ถูกปิดกั้นทางเลือก และใช้งานได้จริง โดยกลไกนี้จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยการวางกฎกติกาให้ผู้ให้บริการจัดทำช่องทางการใช้สิทธิส่งข้อมูลที่ปลอดภัย เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันนางรุ่ง.รุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ สายงานสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการแข่งขัน จะเป็นการสร้างถนนข้อมูลที่เชื่อมต่อไหลเวียนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยช่วงกลางปี 2568 ธปท.จะมีการประกาศหลักเกณฑ์ การเชื่อมข้อมูลออกมา หลังจากนั้นให้เวลาสถาบันการเงินปรับปรุงระบบที่รองรับการเชื่อต่อได้อย่างถูกต้อง คาดผู้ใช้บริการจะใช้ข้อมูลได้คึ่งหลังปี 2569นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. ได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากลไกรองรับสิทธิไม่อาจเกิดขึ้นหรือสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ขับเคลื่อนแนวทางการเปิดกว้างการเข้าถึงข้อมูลในธุรกิจประกันภัย (Open Insurance) มาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนากลไกรองรับสิทธิของลูกค้าจะเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคการเงินที่จะทำให้การนำข้อมูลใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยและเกิดนวัตกรรม ทำให้ผู้บริโภคเลือกบริการที่เหมาะสมกับตนเองและวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะพัฒนากรอบกฎหมายให้เอื้อต่อการรับส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้ลงทุน และมีความยืดหยุ่นเพื่อไม่ปิดกั้นนวัตกรรมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ ควบคู่ไปกับความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่จะใช้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการในภาคตลาดทุนและมีทางเลือกการลงทุนมากขึ้น รวมถึงผู้ลงทุนจะสามารถเห็นบัญชีการลงทุนของตนที่อยู่กับผู้ให้บริการต่าง ๆ ในภาพรวมได้ด้วยในช่วงสุดท้าย ผู้ให้บริการในภาคการเงิน ได้แก่ บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแนวคิดและตัวอย่างบริการทางการเงินที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น หากมีกลไกให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิส่งข้อมูลตนเองได้ ได้แก่ การขอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งสามารถส่งข้อมูลที่หลากหลายจากต้นทางมาประกอบการขอสินเชื่อ และทราบผลอนุมัติภายในไม่กี่นาที โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่เคยถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือเคยขอสินเชื่อนอกระบบ การรวมศูนย์การบริหารจัดการและวางแผนทางการเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินได้ในที่เดียว ทั้งการออมการลงทุน การบริหารค่าใช้จ่าย และการบริหารหนี้สิน การนำเสนอประกันภัยที่เหมาะสมกับลักษณะของลูกค้า ซึ่งให้ความคุ้มครองตามมูลค่าเงินฝากหรือทรัพย์สินของลูกค้า และการพัฒนาบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อรองรับการให้สินเชื่อและการบริหารจัดการทางการเงินธปท. เชื่อมั่นว่า เมื่อผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลของตนไปใช้ประโยชน์ได้ตามโครงการ Your Data จะนำมาสู่การยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินครั้งสำคัญและจะช่วยลดช่องว่างทางการเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง ธปท. คาดว่าจะออกหลักเกณฑ์กำหนดกติกา สำหรับกลไกรับส่งข้อมูลในภาคสถาบันการเงินในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 และทยอยประกาศใช้มาตรฐานในปี 2568 โดยผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้สิทธิส่งข้อมูลได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 สอดคล้องกับกรอบเวลาการดำเนินการในภาคตลาดทุนและภาคประกันภัย ส่วนการใช้สิทธิส่งข้อมูลที่อยู่นอกภาคการเงิน คาดว่าผู้ใช้บริการจะเริ่มนำข้อมูลแบบภาษีและการใช้และชำระค่าไฟฟ้าและประปามาใช้ประโยชน์ได้ในปี 2568