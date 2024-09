ACH จับมือพันธมิตรไต้หวัน ให้บริการ GENETIC TESTING

นายสิริพจน์ มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท TCI Co., Ltd หรือ TCI GENE INC บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการแพทย์จากไต้หวัน เพื่อให้บริการตรวจประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากพันธุกรรมอย่างครบวงจร ผ่านการตรวจ Genetic Testing โดยการตรวจยีนในระดับเชิงลึกทั้งนี้ การตรวจยีนด้วยวิธี swab จากกระพุ้งแก้มเพียง 1 ครั้ง สามารถตรวจความเสี่ยงครอบคลุมระบบภายในร่างกายทั้ง 10 ระบบ และตรวจความเสี่ยงได้ 58 โรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคร้ายแรงที่พบบ่อย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคระบบประสาท การตรวจดังกล่าวจะช่วยประเมินโอกาสการเกิดโรคตามพันธุกรรมของรายบุคคล สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น“ความร่วมมือกับ TCI ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวงการสุขภาพของประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวคิด Lifestyle Healthcare ของ AHC ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยในการตรวจ Genetic Testing จะดำเนินการโดยแล็บในไต้หวันซึ่งมีความแม่นยำสูง และส่งผลการตรวจกลับมาให้โรงพยาบาลเอกชลใช้ข้อมูลในการวางแผนสุขภาพเชิงป้องกัน การวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม” นายสิริพจน์ กล่าวสำหรับกลุ่มเป้าหมายของบริการตรวจ Genetic Testing ของ AHC จะมุ่งเน้นขยายการให้บริการกับกลุ่มครอบครัวของลูกค้าเดิม คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้มีความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้บริการ 20-40 รายในระยะเวลาครึ่งปีหลัง 2567