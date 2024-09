"สกิลเลน เทคโนโลยี" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 15 ล้านหุ้น เข้าเทรด mai

บมจ.สกิลเลน เทคโนโลยี (SKILL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็น 15.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้1. เพื่อใช้สำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)2. เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา (SkillLane Innovation)3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯSKILL ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology: EdTech) ของประเทศไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ผ่านการให้บริการแลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ (Content) แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ (Platform) และการให้บริการที่ปรึกษาการเรียนออนไลน์ (Service) โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างสะดวกโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและบรรลุเป้าหมายของแต่ละช่วงในชีวิตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา โดยให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่1. ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่(1.1) SkillLane for Public แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป(1.2) SkillLane for Business แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับองค์กร(1.3) SkillLane for Online Degrees แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับปริญญาออนไลน์2. ธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา (SkillLane Innovation)ทั้งนี้ในงวด 6 เดือนของปี 67 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากกการให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร อยู่ที่ 107.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 68.43% และ รายได้จากการให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา (SkillLane Innovation) ที่ 49.07 ล้านบาท คิดเป็น 31.19% ที่เหลือเป็นรายได้อื่น ส่วนกำไรสุทธิ อยู่ที่ 18.20 ล้านบาทขณะที่มีโครงสร้างรายได้ในปี 64-66 จากการให้บริการแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบครบวงจร อยู่ที่ 210.68 ล้านบาท, 220.11 ล้านบาท และ 235.59 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิที่ 16.40 ล้านบาท, 24.14 ล้านบาท และ 30.70 ล้านบาท ตามลำดับสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 มิ.ย.67 ประกอบด้วยก่อนเสนอขาย หลังเสนอขาย1. กลุ่มครอบครัวพิสิฐวุฒินันท์ ถือหุ้นในสัดส่วน 27.91% ถือหุ้นในสัดส่วน 23.73%2. กลุ่มครอบครัวอัศวรุจิกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 26.79% ถือหุ้นในสัดส่วน 22.78%3. กลุ่มครอบครัวโอสถานุเคราะห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 16.79% ถือหุ้นในสัดส่วน 14.27%