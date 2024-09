Maybank ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับ Funding Societies

ธนาคารเมย์แบงก์ ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับ Funding Societies - Modalku (Funding Societies) แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก (MSMEs) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเมย์แบงก์ได้สำรวจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Funding Societies เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เท่าเทียม พร้อมลดช่องว่างทางการเงินภายในตลาดต่างๆ ที่ให้บริการ ควบคู่ไปกับการลงทุนครั้งนี้การทำธุรกรรมนี้เป็นการลงทุนครั้งแรกภายใต้การริเริ่มของเมย์แบงก์ ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของเมย์แบงก์ในการเร่งความเติบโตด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกลุ่ม MSME ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ M25+ ของเมย์แบงก์ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประสานงานในระบบนิเวศทั้งภายในและนอกภาคการธนาคารFunding Societies ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคที่เชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ MSME (ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และขนาดเล็ก) นับตั้งแต่ก่อตั้ง Funding Societies ได้ให้สินเชื่อกว่า 1.3 แสนล้านบาท (4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แก่ธุรกิจมากกว่า 1 แสนรายในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศเวียดนาม ซึ่งในประเทศไทย Funding Societies (ภายใต้การให้บริการของ FS Siam Co., Ltd.,) ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และยังให้บริการสินเชื่อโดยตรงแก่ธุรกิจขนาดเล็ก (ภายใต้การให้บริการของ FS Capital Co., Ltd)Dato’ Khairussaleh Ramli (ดาโต๊ะ ไครุสซาเลห์ รามลี) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเมย์แบงก์ กล่าว “เมย์แบงก์ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้นับเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอาเซียน การลงทุนของเรากับ Funding Societies เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราที่จะทำให้บริการทางการเงินเป็นมิตรและง่ายสำหรับผู้คนมากยิ่งขึ้น ด้วยการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญด้านการธนาคารของเราผสานกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ล้ำสมัยของ Funding Societies ทำให้เมย์แบงก์สามารถส่งเสริมระบบนิเวศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคน”นายเคลวิน เตียว ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Funding Societies กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ความสนับสนุนจากเมย์แบงก์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการให้บริการแก่ MSME ในภูมิภาคนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะขยายการเข้าถึงสินเชื่อให้ MSME ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ และประสบปัญหาการจัดการกระแสเงินสด ซึ่งเรามุ่งมั่นขยายการให้บริการด้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ให้ได้บรรลุถึงศักยภาพทางธุรกิจ”