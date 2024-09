ลลิลฯ “Grow and Go” เดินหน้าส่งมอบบ้านคุณภาพ ที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดีบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวสู่ปีที่ 39 อย่างแข็งแกร่ง สานต่อการพัฒนาแนวคิดการบริหารงานและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาโครงการรับกระแส Sustainability

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยได้ตั้ง Goal เดียวกันกับทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม Global Trend ด้าน Sustainability ทั้งยังเดินหน้าพัฒนาแผนด้านความยั่งยืนให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ นับจากนี้“การส่งมอบบ้านคุณภาพบนพื้นฐานความยั่งยืนนั้น ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมุม Human centric โดยมุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง พร้อมมุ่งมั่นในด้าน Sustainability ที่ปัจจุบันทุกภาคส่วนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพลิกฟื้นความยั่งยืนให้กลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้ง ถือเป็นภารกิจหลักที่ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานของทุกแผนกในองค์กรครอบคลุมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืนที่ประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065”ด้านพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนนั้น นายชูรัชฏ์ แสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคในไทยหันมาใส่ใจเลือกบ้านที่พัฒนาบนพื้นฐานความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ เพราะทุกคนล้วนตระหนักว่า ‘ผลกระทบที่ได้รับจากการละเลยด้านความยั่งยืน เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นในทุกวัน’ ดังนั้น หากมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวได้ ทุกคนก็อยากที่จะมีส่วนร่วม ในส่วนของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เองนั้น เรามุ่งมั่นดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุก Stakeholders เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อม สังคม คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงฟันเฟืองสำคัญเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นคือบุคลากรภายในองค์กรทุกส่วนงาน ที่ปัจจุบันได้ผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการลด Resource ผสมผสานไปกับเนื้องานที่ทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรภายใต้บรรษัทภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะว่าในส่วนงานต่างๆ นั้น มีแนวททางส่งเสริมและสนับสนุนด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมในด้านใด หากพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมก็จะนำแผนหรือแนวคิดนั้นมาใช้ปฏิบัติจริงต่อไป เพราะเราต้องการให้ทุกคนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน”“เรามองว่าเราคือซึ่งบทบาทหลักคือต้องทำทุกทางเพื่อให้ทุกสิ่งบนโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งลูกค้าและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยการเดินหน้าทำกิจกรรมด้าน 3R ได้แก่ Reduce - ลดการใช้ Reuse - นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการเกิดขยะ (Zero waste) และประหยัดพลังงาน (Energy Saving) รวมทั้งการผนึกพลังพาร์ตเนอร์แบรนด์คัดสรรผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดรักษ์โลกมาใช้พัฒนาบ้านของลลิล พร็พเพอร์ตี้ แล้ว เรายังนำ Global Trend ในด้าน Net Zero และ Global Warming มาต่อยอดแผนการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนของเราด้วยเช่นกัน”