Bitwise AUM ทะลุ 4.5 พันล้านเหรียญ ขยายไปยังยุโรปด้วยการซื้อ ETC Group

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้รวมถึง Bitcoin ETP ทางกายภาพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, ET32 Ethereum staking ETP และ ESOL Solana ทางกายภาพ ETP เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกระดับโลกของ Bitwise ให้กับลูกค้าฮันเตอร์ ฮอร์สลีย์ ซีอีโอของ Bitwise เผยมุมมองในการขยายธุรกิจและการลงทุนในการรวมทีมงานของ ETC Group เข้าด้วยกัน รวมถึงการเน้นย้ำถึงการจัดแนวทางให้สอดคล้องกับภารกิจของ Bitwise เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทางโอกาสต่างๆ ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 Bitwiseได้ให้บริการนักลงทุนเข้าถึงผลิตภัณฑ์คริปโตที่หลากหลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยอิสระและการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ โดย ฮันเตอร์ ฮอร์สลีย์ แสดงความคิดเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการ ETC Group ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของ Bitwise เพื่อขยายขอบเขตและยกระดับการให้บริการสำหรับนักลงทุนในยุโรปและทั่วโลกการเข้าซื้อกิจการ ETC Group ของ Bitwise มอบผลประโยชน์สำคัญหลายประการที่ช่วยเพิ่มสถานะของบริษัทในภูมิทัศน์การลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Bitwise ส่งผลให้สถานะทางการเงินและอิทธิพลในตลาดของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวยังช่วยให้ Bitwise สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกของ ETC Group ในตลาดยุโรป ซึ่ง ETC Group ได้รับการยอมรับอย่างดีและมีผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในเยอรมนี โดยการบูรณาการทีมงานของ ETC Group เข้าด้วยกัน Bitwise จะได้รับทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามรายงานของ Bloomberg Law การควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นซึ่งบริษัทต่างๆ พยายามที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Bitwise เป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ในภาคส่วนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสามารถนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุนในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล