OR จับมือ SJWD ยกระดับการขนส่งแบบรักษ์โลกด้วย Green Logistics Solution

นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัปพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็น Pain Points ของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ที่มีปัญหาด้านการจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปยังจุดจำหน่ายหรือร้านสาขาที่มีเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะทางและการบริหารต้นทุนค่าขนส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นตลอดเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงบริษัทจึงพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ “Green Logistics Solution” เพื่อตอบสนองลูกค้าผู้ประกอบการที่มีความต้องการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เช่น อาหาร เบเกอรี่ ไปยังร้านค้าหรือจุดขายที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้รถขนส่งห้องเย็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าขยายพื้นที่จัดส่งทางไกลและคงความสดใหม่ของสินค้าจนถึงปลายทาง ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนสามารถเพิ่มความถี่ในการจัดส่งสินค้าต่อสัปดาห์นายอุดร คงคาเขตร Senior Vice President-B2b2c Business บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ล่าสุด บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พัฒนา Green Logistics Solution ที่เหมาะกับ OR สามารถตอบสนองความต้องการขยายพื้นที่จัดส่งสินค้าเบเกอรี่จากโรงงานผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสู่ร้านคาเฟ่อเมซอน ทั้งที่อยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ภายในชอปปิ้งมอลล์ หรือแบบสแตนด์อะโลน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากเดิมที่สามารถจัดส่งได้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยมีมูลค่างานที่ให้บริการแก่ OR เฟสแรก รวมประมาณ 50 ล้านบาทบริษัทได้พัฒนาบริการจัดส่งสินค้าเบเกอรี่ให้กับ OR โดยผสานกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของ SCGJWD ที่มีเครือข่ายการขนส่งกระจายอยู่ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมฟลีทรถขนส่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งการขนส่งแบบปกติและควบคุมอุณหภูมิ รวมกว่า 12,000 คัน รวมถึงแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ Transportation Management System (TMS) ที่จะช่วยในการบริหารเที่ยวรถขนส่ง เลือกเส้นทางการจัดส่งที่สั้นที่สุด วางแผนและลำดับจุดจอดในการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จัดสรรและเลือกใช้รถขนส่งพร้อมคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่านอกจากนั้น บริการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) ด้านโลจิสติกส์ โดยบริษัทได้นำ Cool Container เข้ามาใช้บรรจุสินค้าเบเกอรี่และจัดส่งด้วยรถขนส่งสินค้าทั่วไปแทนรถขนส่งห้องเย็น โดย Cool Container สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ 0-8 องศาเซลเซียส หรือ -15 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้สด ใหม่ ส่งมอบความอร่อยไปยังจุดหมายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยต้นทุนต่ำกว่าการใช้รถขนส่งห้องเย็น ปัจจุบันให้บริการขนส่งเบเกอรี่ไปยังร้านคาเฟ่อเมซอนรวมประมาณ 500 แห่งต่อวันนอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการวางแผนเพิ่มศักยภาพการให้บริการ Green Logistics Solution แก่ OR โดยการรับสินค้าจากโรงงานผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มความสะดวกสบายให้โรงงานและร้านค้า โดยนำเสนอ one stop service ใช้ศูนย์ CDC (Central Distribution Center) ย่านวังน้อยทำการคัดแยก ก่อนขนส่งด้วยรถและกระจายไปยังร้านคาเฟ่อเมซอนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ