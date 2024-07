BPS จับมือพันธมิตรจีน ลุยตลาดบ้านแคปซูล

บีพีเอส เทคโนโลยี เซ็น MOU ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศจีน รุกตลาดบ้านแคปซูล เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ หวังสร้างความแตกต่างและทางเลือกให้ผู้ประกอบการ ต่อยอดสู่นวัตกรรมบ้านแนวใหม่

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท Jiangsu Wonderful Intelligent Equipment Co., Ltd เพื่อส่งเสริมตลาดบ้านแคปซูลในประเทศ เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมามีแนวโน้มขยายตัวสูง พร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นบริษัท Jiangsu Wonderful Intelligent Equipment Co., Ltd มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านบ้านเคลื่อนที่ และบ้านสำเร็จรูป ส่วน BPS เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำศักยภาพและจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว พร้อมทั้งผลักดันโอกาสและการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม SMART Home“ความร่วมมือในครั้งนี้จะถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ BPS ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ BPS และพร้อมจะขยายตลาดในประเทศไทยไปด้วยกัน” นายสุรพงษ์ กล่าวBPS ยังคงเดินหน้าหาพันธมิตรที่มีแนวทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมและร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสและต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้าน Green Home Solutions เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า BPS ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วย