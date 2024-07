เทรดคู่เหรียญไทยบาทสะดวกฉับไว! กัลฟ์ ไบแนนซ์ เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Easy Buy/Sell" บน Binance TH

นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด กล่าวว่า “Binance TH by Gulf Binance เป็นแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคู่เหรียญ USDT ให้บริการมากที่สุดกว่า 200 เหรียญ (ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567) ซึ่งต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าผู้ใช้จำนวนหนึ่งบนแพลตฟอร์มของเราเป็นนักมือใหม่ที่เพิ่งลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี และพวกเขาต้องการเริ่มต้นเทรดด้วยวิธีการที่ง่ายบนค่าเงินที่คุ้นเคย อย่างคู่เหรียญไทยบาท ด้วยเหตุนี้ กัลฟ์ ไบแนนซ์ ที่ดำเนินการโดยมุ่งให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นหลัก จึงได้พัฒนาฟีเจอร์ Easy Buy/Sell เพื่อมอบการใช้งานที่ครอบคลุมให้กับผู้ใช้ ให้สามารถเข้าถึงเหรียญที่หลากหลาย และสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบคู่เหรียญไทยบาทได้ตามต้องการ ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 0.15% เท่านั้น” นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมฟีเจอร์ Easy Buy/Sell บนแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงคู่เหรียญได้ตามต้องการ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน จำนวนเหรียญที่จะได้รับ รวมถึงราคาผกผัน (Inverse Price) ที่บ่งบอกถึงค่ากลับของคู่เหรียญที่เลือกได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าว รองรับการแปลงคู่เหรียญ USDT BTC และ ETH และคู่เหรียญอื่น ๆ เป็นคู่เหรียญไทยบาทแปลงคู่เหรียญไทยบาทเป็นคู่เหรียญ USDT BTC และ ETH และคู่เหรียญอื่นๆทั้งนี้ ขั้นตอนการแปลงเหรียญบนแพลตฟอร์ม Binance TH by Gulf Binance มีเพียง 5 ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่เข้าสู่ระบบบัญชี Binance TH by Gulf Binance ตามด้วยการเลือกฟีเจอร์ Easy Buy/Sell บนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันเลือกรายละเอียดการแปลงคู่เหรียญตามที่ต้องการ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการแปลงตรวจสอบรายละเอียดการแปลง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน และจำนวนเหรียญที่จะได้รับกดยืนยันเพื่อดำเนินการแปลงคู่เหรียญ และตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมโดยนักลงทุนที่มีความต้องการซื้อขายด้วยฟีเจอร์ Easy Buy/Sell ควรทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มีอถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และอัพเดตโปรแกรมเทรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเช่นกัน เพื่อให้สามารถซื้อขายเหรียญได้อย่างสะดวกและปลอดภัย