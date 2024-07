Orbix Invest ประเดิม 4 กองทุนคริปโตฯ ตั้งเป้ายอด AUM ปีนี้พันล้าน

(orbix INVEST) บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ออร์บิกซ์ อินเวสท์ เปิดตัวโดยให้บริการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกลยุทธ์จัดการเงินทุน ผู้ให้บริการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกลยุทธ์จัดการเงินทุน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารเงินลงทุน คัดกรองสินทรัพย์ บริหารกลยุทธ์จัดการเงินทุน และจัดการความเสี่ยงตามนโยบายการลงทุน โดยดำเนินการภายใต้การได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิด Strategist for Kryptonian ผู้ช่วยมือโปรของคริปโตเนียน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน orbix INVEST ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้งานง่าย มีผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารเงินลงทุน รวมถึงทีมสนับสนุนการให้บริการตลอดการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่วงแรกมี 4 กลยุทธ์ (กองทุน) โดยมี 2 กลยุทธ์ที่ลงทุนในสินทรัพย์เดียว และมี 2 กลยุทธ์ที่ลงทุนในหลายสินทรัพย์ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เรียงตามลำดับความเสี่ยงจากน้อยถึงมาก ได้แก่ 1.orbix BTC Flagship สัดส่วนลงทุนใน BTC 98% เงินสด 2% 2.orbix ETH Evolution สัดส่วนลงทุนใน ETH 98% เงินสด 2% 3.orbix Ultimate10 ลงทุนใน TOP 10 ของ Market Cap ของตลาด คือ BTC 76% ETH 15% Other 8% และ 4. orbix Large Cap Value เน้นลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่-กลาง โดยสัดส่วนลงทุนสินทรัพย์ขนาดใหญ่ 75% ขนาดกลาง 25%"ที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงปีปัจจุบัน 2567 มูลค่าตลาดสินทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ระดับ 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตอยู่ที่ 140,000% (อ้างอิงข้อมูลมูลค่าตลาดสินทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดจาก CoinGecko) และถ้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2566 มูลค่าการเติบโตอยู่ที่ 35% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ประกาศอนุมัติกองทุน Bitcoin ETF และ Ethereum ETF ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยในปี 2030 มีการคาดการณ์ว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีมูลค่าแตะ 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และสำหรับประเทศไทย มีผู้ที่ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 4 ล้านราย และยังมีโอกาสในการเติบโตที่เพิ่มขึ้น orbix INVEST จึงเปิดตัวขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงเติมเต็มธุรกิจของกลุ่ม"ทั้งนี้ ทุกแผนกลยุทธ์การลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน orbix INVEST เริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท สามารถเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนได้ง่ายๆ โดยใช้ K PLUS และรับโปรโมชันพิเศษเพียงเปิดบัญชีและลงทุนครบ 20,000 บาท รับ Cash Back เข้าบัญชี 200 บาท สูงสุดถึง 1,000 บาท หากลงทุนระหว่างวันที่ 10-31 ก.ค.67 โดยจำกัด 1,000 สิทธิ รวมทั้งสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น เข้าถึงบทความความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล สิทธิได้เข้าร่วมงานสัมมนาของทางออร์บิกซ์ อินเวสท์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนายธนภูมิ กล่าวอีกว่า เป้าหมายของออร์บิกซ์ อินเวสท์ ระยะสั้น คือการเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารกลยุทธ์เงินลงทุนที่เปิดให้นักลงทุนได้ลองสัมผัสประสบการณ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล และมุ่งเน้นการเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุนโดยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ orbix INVEST ตั้งเป้าสิ้นปี 2567 นี้จะมีผู้ใช้บริการ 2,500 ราย และคาดว่าจะมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท และในปีถัดไปที่ 3,500 ล้านบาท และในปี 2569 ที่ 10,000 ล้านบาท