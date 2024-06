“ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2 ปีซ้อน

รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 สาขาอุตสาหกรรมธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร BUSINESS+ ซึ่งได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จให้ผู้บริหารสูงสุดของอค์กรที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ประสบความสำเร็จในการกำหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยด้วยนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับทุกภาคส่วนในสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในฐานะองค์กรที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ความยั่งยืน