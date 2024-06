SABUY พับแผนเพิ่มทุน เหตุ PP ยกเลิกลงทุนเหตุราคาหุ้นดิ่งต่อเนื่อง

SABUY หรือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วงติดฟลอร์ 29.67% หรือลดลง 0.27 บาท มาแตะระดับ 0.64 บาท มูลค่าซื้อขาย 102.25 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.15 น. จากราคาเปิด 0.66 บาทนายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการ SABUY ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ SABUY เพื่ออนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,510 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นจำนวน 1,300 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท รวมมูลค่า 2,99 ล้านบาท และจำนวน 1,210 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ Lightnet Group Pte. Ltd. (กลุ่ม Lightnet) และพันธมิตร ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นี้เนื่องจากภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความผันผวนส่งผลให้ราคาหุ้นของ SABUY ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา และกระทบต่อความเหมาะสมของราคาที่กำหนดไว้ก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ SABUY สามารถเดินหน้าในการปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อสอดรับกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่ม Lightnet จึงมีความเห็นที่จะยุติแผนการเพิ่มทุนเดิมไปก่อน อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัท และ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และ Ecosystem ของ SABUY และมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทต่อไป โดยหากมีความชัดเจนหรือความคืบหน้าประการใด ทางบริษัทจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบและจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเมื่อ 18 มิถุนายน 2567 SABUY ได้รับแจ้งจากบุคคลในวงจำกัดหรือ Lightnet Pte. Ltd. (Lightnet) และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ รวมถึง Hiwell Global Co., Ltd. ว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนตามแผนการเพิ่มทุนเดิมเนื่องจากความผันผวนของภาวะตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของราคาในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลในวงจำกัดแต่ละรายขณะผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิม รวมถึงยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มิถุนายน 2567อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัท และ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และ Ecosystem ของ SABUY และมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUY กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทต่อไป