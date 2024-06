มหกรรมลงทุน SET in the City 2024 มีผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน

มหกรรมลงทุน SET in the City 2024 ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรตลาดทุนกว่า 50 องค์กร จัดมหกรรมลงทุน SET in the City 2024 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเกือบ 50% มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งสัมมนา เวิร์กชอปกว่า 50 หัวข้อ รวมถึงการให้คำแนะนำและบริการทำธุรกรรมลงทุน มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในทุกกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันนอกจากความสนใจในหุ้นไทย 3 ธีม ได้แก่ หุ้นปันผล หุ้น Under Value และหุ้น New Economy ที่นำเสนอภายในงานแล้ว ผู้ลงทุนยังให้ความสนใจกับทางเลือกในการกระจายการลงทุน ทั้งการลงทุนต่างประเทศผ่าน DR และ DRx รวมถึงการบริหารพอร์ตลงทุนด้วยตราสารอนุพันธ์ในตลาด TFEX ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากให้ความสนใจกับวิธีการและเครื่องมือเริ่มต้นลงทุนแบบง่ายๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่