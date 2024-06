“ดีบีเอส” จัดเต็มงาน SET in the city 2024 โปรโมชันสุดพิเศษ เพิ่มโอกาสในการลงทุน

บล.ดีบีเอส จัดเต็มเพื่อนักลงทุนในงาน SET in the city 2024 ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษ-เพิ่มโอกาสการลงทุน ด้วยบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านมือถือ “DBSV mTrading Thailand” พร้อมทีมที่ปรึกษาการลงทุนบริการเปิดบัญชีในงาน ตั้งแต่วันที่ 15-16 มิ.ย.นี้บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DBSV ร่วมงาน SET in the city 2024 วันที่ 15-16 มิ.ย.67 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 โดยนายวิชญ์นนท์ วงษ์ไชยคณากร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Digital Business กล่าวว่า ภายในงาน SET in the city 2024 บริษัทให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านมือถือ “DBSV mTrading Thailand” ลูกค้าสามารถลงทุนได้ถึง 9 ตลาด ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ออกแบบมานักลงทุนทุกท่าน“เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญของการลงทุนในตลาดโลก และซื้อขายด้วยความมั่นใจ ไร้กังวลพร้อมด้วยข้อมูล และเครื่องมือช่วยในการลงทุนอย่างครบถ้วนทั้งทางเทคนิคและพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก ราคาเป้าหมาย พร้อมความเห็นจากนักวิเคราะห์ (consensus) จากนักวิเคราะห์ทั่วโลก และบริการอีกมากมาย” นายวิชญ์นนท์ กล่าวทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “DBSV mTrading Thailand” ทำให้ท่านสามารถลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยดีไซน์ที่ตรงใจ พร้อมด้วยข้อมูล และฟีเจอร์แบบเรียลไทม์มากมาย ให้ท่านเข้าถึงหลักทรัพย์ทั่วโลกได้ ดูมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของท่าน ดูราคาเรียลไทม์ของตลาดหลักทรัพย์ SGX, HKEx, NYSE, NASDAQ และ AMEX และราคาของตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ อีก เช่น TSX, LSE, ASX และ TSE เป็นต้นนอกจากนี้ ท่านสามารถเฝ้าติดตามหุ้นในรายการโปรด และพอร์ตโฟลิโอของท่าน และยังสามารถเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดโลก ทั้งดัชนี หุ้นซื้อขายสูงสุด กราฟ และข่าวสารต่างๆนักลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับดีบีเอส วิคเคอร์ส โปรโมชันพิเศษ!! มีดังนี้▪ ต่อที่ 1 Central Gift Voucher 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีใหม่ เช่น หุ้นไทย อนุพันธ์ และต่างประเทศ▪ ต่อที่ 2 ลุ้นรับของที่ระลึกเพิ่ม รับเพิ่มเมื่อเปิดบัญชีในงาน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย▪ ต่อที่ 3 รับทันที DBSV Charging cable 3 in 1 โดยสามารถดาวน์โหลดแอป DBSV mTrading และโชว์หน้าจอภายในงานนอกจากนี้ ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกการลงทุนหุ้นไทย-เทศ ด้วยเครื่องมือเด่นจาก DBS” ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30-16.50 น. ณ เวที Mini Stageโดยคุณวิชญ์นนท์ วงษ์ไชยคณากร ผู้อำนวยการ ฝ่าย Digital Business