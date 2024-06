ธ.ก.ส.เพิ่มช่องทางการขอสินเชื่อผ่านแอป-เว็บไซต์เริ่ม 17 มิ.ย.นี้

“เป๊ก ผลิตโชค” ร่วมงาน BAAC presents Special Day with Palitchoke : Grand prize to You ขอบคุณลูกค้าสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หลังยอดฝากทะลุ 1 แสนล้านบาท