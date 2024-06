กสิกรไทยส่งบัตร KBank Cashback Plus เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เวียดนาม

เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารได้เปิดตัวบัตรเครดิต KBank Cashback Plus ให้บริการในประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 เมษายน 2567 นั้น ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากลูกค้าชาวเวียดนาม จากคุณสมบัติเด่นของบัตรที่คืนเงินอัตโนมัติสูงถึง 10% ครอบคลุมทุกหมวดหมู่การใช้จ่าย ตั้งแต่หมวดการเดินทางท่องเที่ยว ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เกต ชอปปิ้งหรืออีคอมเมิร์ซ สุขภาพและความงาม ความบันเทิง เป็นต้น นอกจากนี้ มีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวเวียดนามที่รักการเดินทางท่องเที่ยวเป็นพิเศษ สามารถรับเงินคืนสูงสุด 15% ในอัตราจำนวนเงินคืนสูงสุดถึง 1 ล้านเวียดนามด่อง ในหนึ่งรอบบิลสำหรับการทำธุรกรรมในประเทศไทย อีกทั้งยังมีโปรแกรมผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ช่วยให้ลูกค้าบริหารการเงินโดยไม่เป็นภาระหนี้ทั้งนี้ ธนาคารวางกลยุทธ์ให้บัตรเครดิต KBank Cashback Plus เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานชาวเวียดนามที่เป็นคนหนุ่มสาวบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกดิจิทัล มีความสนใจนวัตกรรมทางการเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิต ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนายชัช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้คัดเลือกมามอบให้แก่ลูกค้าแล้ว แคมเปญนี้ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทยที่มีต่ออนาคตของเวียดนามด้วย จะเห็นจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่เวียดนามยังคงรักษาระดับการพัฒนาที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากพลังขับเคลื่อนจากคนเวียดนามปัจจุบันที่มีความกระตือรือร้น คล่องตัว และมีเป้าหมายชีวิต ด้วยเหตุนี้ ในฐานะสถาบันการเงิน การสนับสนุนให้คนเวียดนามบรรลุเป้าหมายผ่านโซลูชันทางการเงินที่ง่ายและมีประสิทธิภาพจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของธนาคารเช่นกันที่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดบัตรเครดิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น และจำนวนบัตรเครดิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบัตรเครดิตในเวียดนามมีการออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมสิทธิพิเศษที่แยกการใช้จ่ายประเภทต่างๆ ออกจากกัน ทำให้ผู้ใช้งานต้องบริหารจัดการบัตรเครดิตหลายใบกับชีวิตการใช้จ่ายแต่ละวัน อีกทั้งการให้บริการคือเงินอัตโนมัติ หรือ Auto Cashback มีข้อกำหนดที่จำกัดหมวดหมู่เฉพาะ หรือมีอัตราการคืนเงินต่ำมาก ธนาคารกสิกรไทยจึงได้นำเสนอบัตรเครดิต KBank Cashback Plus เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่น และลดภาระการครอบครองบัตรเครดิตหลายใบให้แก่ลูกค้าชาวเวียดนาม"