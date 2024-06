กรุงศรีมองโอกาส SET มิ.ย.ฟื้น ปัจจัยกดดัน ตปท.คลี่คลาย

บล.กรุงศรี (KSS) มองตลาดหุ้นไทยเดือน มิ.ย.มีโอกาสฟื้นขึ้น (Up) โดยกรอบดัชนี 1,320-1,350 จุด บ่งชี้ระดับ Current ERP 2024-2024F ที่ 3.45-3.95%(> Avg 3.06%) เป็น Value Zone น่าจะประคองตลาด ผสานปัจจัยบวกภายใน ทั้งการเพิ่มน้ำหนัก FTSE Index, มาตรการ Uptick Rule ของ Short Sell ที่จะเริ่มมีผลปลายเดือน มิ.ย.67 และความคืบหน้ามาตรการกองทุนหุ้นระยะยาวที่ชัดเจนขึ้นจะหนุน Long Term Fund ภายใน หนุน SET เป็นบวกADVERTISEMENTแรงกดดันหลักคือการเร่งตัวของ US Bond Yield คลี่คลายลงไป หลังแตะกรอบบนที่ 4.6-4.65% น่าจะตอบรับมุมมองตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ สวนทางกับดัชนีชี้นำทิศทางเงินเฟ้อที่เริ่มส่งสัญญาณคลายตัวลงอย่างต่อเนื่อง 1) ราคาน้ำมันดิบ WTI เดือน พ.ค.ลดลง -5.9% MoM ขณะที่คาด มิ.ย. การฟื้นตัวน่าจะจำกัด อิงผลการประชุม OPEC+ รอบเดือน มิ.ย. ที่มีมติคงการลดกำลังผลิตวันละ -2.2 ล้านบาร์เรลไปจนถึงเดือน ต.ค.67 พร้อมเปิดช่องเพิ่มกำลังการผลิตระยะถัดไปผสาน 2) เศรษฐกิจสหรัฐชะลอลง โดยเฉพาะยอดการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เริ่มชะลอ คาดว่าจะทำให้ความต้องการ Driving Season ต่ำกว่าปีปกติ และทำให้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) วันที่ 11-12 มิ.ย.67 แม้มีความเสี่ยงจะปรับ Dot Plot จากเดิมลดดอกเบี้ยปีนี้ราว 3 ครั้ง แต่มุมมองใหม่ไม่น่าต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ 1 ครั้ง และเฟดน่าจะให้มุมมองเศรษฐกิจในลักษณะ "Soft Landing" จะเป็นภาพบวกต่อ Risk Asset Asiaขณะที่ฝั่งยุโรปมีแรงหนุนจากมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (EURO 2024) หนุนภาคบริการ ด้านจีนยังมีโมเมนตัมการฟื้นตัวต่อเนื่อง และยังมีโอกาสที่รัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มในการประชุม Politburo ช่วงเดือน ก.ค.67ส่วนภายในประเทศ แม้การเมืองมีความไม่แน่นอนบ้าง กรณีคุณสมบัตินายกฯ เศรษฐา ทวีสิน แต่น่าจะสะดุดแค่ช่วงสั้น ขณะที่การฟื้นตัวเศรษฐกิจภายในที่กำลังเป็นไปในทางบวก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือนADVERTISEMENTกลยุทธ์ KSS Portfolio เดือน พ.ค.ให้ผลตอบแทน -1.87% แต่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปียังชนะตลาด +4.2% ขณะที่เดือน มิ.ย.67 ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในระดับ Value Zone ERP สูง 3.45-3.95% ในสภาวะที่เศรษฐกิจเจอฐาน และกำลังเร่งขึ้นจากการบริการ บริโภค ภาคการผลิตฟื้น ผสานการใช้จ่าย-ลงทุนภาครัฐอิงงบประมาณปี 67 เริ่มทยอยเบิกจ่ายInvestment Theme ที่น่าสนใจ คือ- กลุ่มที่มีหนี้สูงจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง (MINT, TRUE, CPALL, AAV)- เครื่องดื่มที่ยอดขายดีต่อเนื่อง/Energy Drink ฟื้น (ICHI, OSP, CBG, SAPPE)- รับกระแสบอลยูโร 2024 (MINT, BJC, ICHI)- เศรษฐกิจจีนฟื้น อุตสาหกรรมเป็น Upgrade Cycle (IVL, HANA, PTTGC, SCGP, GLOBAL, DOHOME)- กระแสการบริโภคฟื้นรับ Farm Income (MTC, CPALL, CPAXT)- ส่งออกอาหาร (GFPT, CPF, TU)- กระแส Data Center ในไทย (ADVANC, TRUE, INSET, WHA)- Dark Horse : STEC, BTS, CBG, BTG