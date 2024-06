ลลิลฯมั่นใจศักยภาพทำเล‘พุทธมณฑล-เพชรเกษม’เดินหน้าพัฒนาโครงการ‘ไลโอ สาย 5–ไร่ขิง’ ชูดีไซน์ฉีกตลาด

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ฯปลื้มกระแสตอบรับโครงการ “ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง” ทาวน์โฮมคุณภาพ พัฒนาบนเนื้อที่กว่า 21 ไร่ มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ทำเลทองติดถนนใหญ่เส้นไร่ขิง-ดอนหวาย

“ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง”

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ ปลื้มกระแสตอบรับโครงการ “ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง”ทาวน์โฮมคุณภาพ พัฒนาบนเนื้อที่กว่า 21 ไร่ มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ทำเลทองติดถนนใหญ่เส้นไร่ขิง-ดอนหวาย สะดวกทุกการเดินทางสู่ใจกลางเมืองด้วยถนนบรมราชชนนี, ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร, ถนนพุทธมณฑลสาย 5, ถนนเพชรเกษม-บางแค, ถนนบรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า ฯลฯ นับเป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นที่สุดในย่านดังกล่าว ทั้งยังมีถนนสายรองซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ตั้งแต่ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ไปจนถึง ถนนพุทธมณฑล สาย 5 รวมไปถึง ถนนพรานนก - กาญจนาภิเษก, ถนนบางแวก และถนนศาลาธรรมสพน์ ที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่องในส่วนของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ปัจจุบันสถานีที่อยู่ใกล้ทำเลนี้ที่สุดจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีตลิ่งชัน กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีหลักสอง โดยในอนาคตรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายจะมีส่วนต่อขยายมาจนถึงสถานีศาลายา (สายสีแดงอ่อน) และสถานีพุทธมณฑลสาย 4 ศักยภาพของทำเลพุทธมณฑล เพชรเกษมจึงมีอนาคตในการเติบโตที่สดใสอย่างมากโดยโครงการ “ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง” มีทาวน์โฮมให้เลือก 2 แบบ พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 105-125 ตารางเมตร ประกอบด้วย โครงการทาวน์โฮม 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ และทาวน์โฮม 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ มีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบคือ Lille [ลีล] ราคาขายเริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท มีจำนวน 147 ยูนิต และ Lyon [ลียง] ราคาขายเริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท จำนวน 58 ยูนิต รวมทั้งโครงการ 205 ยูนิต ปัจจุบันมียอดขายแล้วประมาณ 25%ทั้งนี้ ทำเลสาย 5 - ไร่ขิง มีศักยภาพที่โดดเด่น เพราะนอกจากจะมีเส้นทางคมนาคมทั้งหลักและรองจำนวนมาก เชื่อมต่อสู่พื้นที่หลักๆ ได้อย่างสะดวกแล้ว ยังรายล้อมไปด้วยแลนด์มาร์คสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษาชั้นนำ และสถานพยาบาล อาทิ วัดไร่ขิง ตลาดไร่ขิง ตลาดดอนหวาย โรงเรียนวัดไร่ขิง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง) บิ๊กซีอ้อมใหญ่ โลตัสศาลายา เซ็นทรัลศาลายา ฯลฯทาวน์โฮม “ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง” ยังโดดเด่นไปด้วยฟังก์ชันที่สามารถตอบรับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างลงตัว ด้วยพื้นที่ใช้สอยนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้ในทุกๆ วันสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณส่วนกลางที่เนรมิตให้กลายเป็นสวนสวยสไตล์โพรวองซ์ (Provence) ซึ่งโครงการนี้ยังเน้นการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Solar Cell ในพื้นที่ส่วนกลาง และมีการติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำ โดยนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ดูแลพื้นที่บริเวณสวนส่วนกลาง เพื่อลดการใช้น้ำเกินความจำเป็น นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ที่ครบครัน และยังมีมุม Co-Working Space ที่สามารถรองรับให้เป็นมุมพักผ่อนในวันหยุดได้อีกด้วย ในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยก็อุ่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะช่วยตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะ “บ้านที่ดี” นั้น จะต้องเป็นได้มากกว่าการอยู่อาศัยโครงการพัฒนาขึ้นภายใต้ 4 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย -Made for Happiness “เพราะความสุข เริ่มต้นที่นี่” ทาวน์โฮมดีไซน์ French Colonial Style ภายใต้แบรนด์ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ การออกแบบทาวน์โฮมในสไตล์ฝรั่งเศส โดยมีฟังก์ชันที่สามารถตอบรับวิถีชีวิตใหม่ ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยฟังก์ชันที่ลงตัว และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ทั้งพื้นที่สีเขียวส่วนกลางขนาดใหญ่และฟิตเนส โดยถูกถ่ายทอดการออกแบบที่งดงาม ที่จะทำให้คุณจะได้สัมผัสความสุขแบบเรียบง่ายอย่างแท้จริง-Made for Freedom “อิสระทุกจังหวะชีวิต” ทาวน์โฮมที่คิดจากความเข้าใจและใส่ใจ ที่จะทำให้ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรเพื่ออิสรภาพของการใช้ชีวิตตามต้องการ ตอบโจทย์การอยู่อาศัย สัมผัสความงามผสมผสานความ Luxury ได้อย่างลงตัว ที่สุดกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา ความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ สู่โครงการ ไลโอ สาย 5 - ไร่ขิง บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี-Made for Convenience “เดินทางสะดวก ไปไหนก็สบาย” ทำเล สาย5-ไร่ขิง เป็นทำเลศักยภาพที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง เชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวก ด้วย ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่จะเปิดให้บริการต่อไปและ - Made for Living “เพื่อการอยู่อาศัย ที่ลงตัว” ทาวน์โฮม ที่ถูกคิดและออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัย โดดเด่นด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง มาพร้อมกับหน้ากว้าง 5.7 เมตร มีถึง 4 ห้องนอน หมดปัญหากวนใจการจอดรถเพราะจอดได้สูงสุด 2 คัน โถงบันไดที่โปร่งพร้อมช่องแสงธรรมชาติ การจัดสรรพื้นที่ห้องนอนที่ดีเยี่ยม ห้องนอนใหญ่หน้ากว้างเต็มพื้นที่ สามารถทำ Walk-in closet ได้ตามสไตล์ผู้อยู่อาศัย แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในบ้านได้อย่างลงตัวโดยโครงการ “ไลโอ สาย 5 – ไร่ขิง” ได้จัดโปรโมชันพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน 2567 อัดแน่นความคุ้มเพิ่มหลากหลายรายการ ประกอบด้วย รับเพิ่มเครื่องปรับอากาศ Panasonic ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง,เครื่องปรับอากาศ Panasonic ขนาด 9,000 BTU 1 เครื่อง ฟรีค่าส่วนกลาง 3 ปี, ฟรีปั้มน้ำ-แทงค์น้ำ และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายน นี้ ในงาน Mid-Year Deal ตั้งใจลดเพื่อคนอยากมีบ้าน รับเพิ่ม เฟอร์นิเจอร์คุณภาพมูลค่าสูงสุด 200,000 บาทอนึ่ง ปัจจุบัน โครงการที่บริษัทลลิลฯเปิดการขายในทำเลพุทธมณฑล-เพชรเกษม มีประมาณ 8 โครงการ มูลค่าการขาย 2,500 ล้านบาท รองรับความต้องการลูกค้าได้ทุกระดับราคา และยังมีที่ดินสะสมในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง.