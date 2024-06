RML โชว์ความสำเร็จ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ คว้ารางวัล ‘สถาปัตยกรรมดีเด่นปี’67’

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ตอกย้ำผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่มายาวนานกว่า 35 ปี ล่าสุดประกาศความสำเร็จ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ (Tait Sathorn 12)’ คอนโดฯ ลักชัวรี่ ใจกลางสาทร พร้อมอยู่ รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรางวัลสมควรเผยแพร่ ประเภทอาคารพักอาศัยจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานสถาปนิก'67





รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ RML กล่าวว่า เรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมสถาปนิกสยาม รางวัลนี้มอบให้แก่โครงการที่ออกแบบสถาปัตยกรรมคุณภาพดีเยี่ยม มีคุณค่าต่อผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม โดยเป็นการส่งเข้าประกวดจาก ‘A49’ บริษัทสถาปนิกที่ใหญ่และมีมาตรฐานในไทยซึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงการ ความสำเร็จที่ได้รับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ RML ในการออกแบบโครงการที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยตัวโครงการที่ออกแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย มีพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มกว่า 2,000 ตร.ม. อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยใช้กระจก Double-Glazed with Full Height Curtain Wall ที่ช่วยกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดา จากการที่โครงการออกแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด จึงทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมากตั้งแต่เปิดตัว จนปัจจุบันมียอดขายไปแล้วถึง 98%สำหรับโครงการ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Live The Iconic Life’ ที่สุดของการใช้ชีวิตที่แตกต่างบนใจกลางสาทร ตั้งอยู่บนทำเลคุณภาพ ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์เพียง 180 เมตร ดีไซน์โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ด้วยรูปทรง Iconic Slope จากการออกแบบโดย ‘A49’ และภูมิสถาปัตย์โดย ‘Shma’ นอกจากนี้ยังมอบสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มกว่า 2,000 ตร.ม. จึงทำให้ที่ผ่านมาโครงการได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน ได้แก่ รางวัล Best Luxury Condominium Project จากเวที International Finance Award ในปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คอนโดฯ ลักชัวรี่ที่มีมาตรฐานระดับอินเตอร์, รางวัล Best Luxury Condo Architectural Design จาก PropertyGuru Thailand Property Awards ในปี 2565 ในฐานะคอนโดฯ ลักชัวรี่ที่มีสถาปัตยกรรมภายนอกยอดเยี่ยม และนวัตกรรมดีไซน์ที่ทันสมัย และรางวัล Best Exposure Condo ซึ่งมอบให้แก่คอนโดฯ ที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมภายนอกที่มีรูปทรงสวยงาม จาก Livinginsider Awards ในปี 2566โครงการเปิดให้ได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่ซอยสาทร 12 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ด้วยราคา เริ่มต้น 10.9 ล้านบาท.