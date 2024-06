“Liberator” จัดสัมมนา “LIB Talks on Stage 2024” วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย-สินทรัพย์ทางเลือก พร้อมกลยุทธ์การลงทุน

งานนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในวงการตลาดลงทุน ทั้ง 12 ท่าน มารวมตัวกัน เพื่อเสวนาแบบเจาะลึกและแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดียต่างๆ ด้านการลงทุน พร้อมสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 1 และนำเสนอแผนงานที่กำลังจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2024 พร้อมนำเสนอแนวโน้มและโอกาสการลงทุนในอนาคต โดยคุณเพชร วิจิตร อารยะพิศิษฐ นักวิเคราะห์สายกลยุทธ์จาก บล.ลิเบอเรเตอร์ ในหัวข้อ จับตาเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2024 พร้อมแจกโพยหุ้นตัวเด็ดน่าสนใจไม่เพียงเท่านั้น ในงานมีการพูดคุยเพื่ออัปเดตฟังก์ชันแอปพลิเคชันของ Liberator ในปี 2024 และนำเสนอเทคนิคการใช้งานผ่านมุมมองจากคุณบาส อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ นักวิเคราะห์สายเทคนิค รวมถึงการจับเทรนด์การลงทุนหุ้นไทยและการลงทุนในตลาดหุ้น US โดยน้าแดง จรูญพันธ์ และน้องเอิร์น ธนัชชา เชษฐโชติศักดิ์ Liberator Offshore ไปพร้อมกับฟังการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกจากทีมงาน Young Gen พี่อาร์ม ทิวัตถ์ ชุติภัทร์ นอกจากนี้ ยังมีบทสนทนาสุดพิเศษในหัวข้อ “นักลงทุนวัยรุ่น Mindset พันล้านกับ Trader วัยรุ่นสร้างตัว” โดยเจ้าของเพจ Swing Trade Copy เจ้าของเพจ New Normal Skill - รู้เรื่องนี้มีเงินล้าน ภายในงานอีกด้วยน.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ลิเบอเรเตอร์ เผยว่า “สำหรับงาน LIB Talks on Stage ถือเป็นอีกหนึ่งงานสัมมนาที่เราตั้งใจจัดเป็นให้ประจำเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะตลาดหุ้นไทย รวมถึงภาพรวมตลาดทุนทั่วโลก โดยเรามุ่งหวังให้นักลงทุนได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ในวงการลงทุน จากผู้มากประสบการณ์ในวงการ รวมถึงได้พบปะกันกับทีมงาน Liberator ได้ส่งต่อ feedback ให้พวกเราได้โดยตรง เพื่อให้นักลงทุนทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจาก Liberator ของพวกเราสำหรับงานในครั้งนี้ เราได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนที่เข้าร่วมงานกว่า 350 ท่าน ซึ่งถือว่าน่าดีใจที่ได้เห็นว่านักลงทุนบ้านเราให้สนใจเรื่องการลงทุนแบบจริงจัง นอกจากนี้ เรายังได้เปิดเวทีให้นักลงทุนรุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์การลงทุนจริง ได้จริง เจ็บจริง เพื่อเป็นทั้งแนวทาง และแรงบันดาลในให้แก่นักลงทุนวัยที่กำลังกังวลว่าการลงทุนจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ซึ่งพวกเรามีความเชื่อว่าหากทุกคนได้เริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนแบบจริงๆ จังๆ แล้ว ไม่ว่าเพศไหน หรืออายุเท่าไหร่ ก็สามารถเข้าถึงโลกของการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ Liberator เราเริ่มขยายบริการให้นักลงทุนศึกษาเรื่องการลงทุนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นแอดวานซ์ ผ่านช่องทางที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดของพวกเรา อย่าง LIB Academy ไปแล้วด้วยสำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งหลังของปี 2024 Liberator เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์ม เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเทรดได้หลากหลายสินทรัพย์ในแอปเดียว โดยปัจจุบันเรามีทั้งหุ้นไทย หุ้นสหรัฐอเมริกาและกองทุน นอกจากนี้ เรามีแผนขยายไปตลาดหุ้นจีนให้ได้ภายในปลายปีนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในตลาดใหม่ๆ ในอนาคต เรายังคงให้คำมั่นว่าจะพัฒนา Liberator ให้เป็นแอปสำหรับทุกคน เหมาะกับสไตล์การเทรดของลูกค้าในแต่ละสินทรัพย์มากยิ่งขึ้น”ทั้งนี้ ในงาน LIB Talks on the Stage นี้ ผู้เข้าร่วมยังได้พบกับ Brand Ambassador LIB Community ทั้ง 8 ท่านจาก 8 คอมมูนิตีที่ Liberator ได้ริเริ่มสร้างสรรค์พื้นที่ให้สังคมนักลงทุนสามารถมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายกิจกรรม Lifestyle หรือสาย Learning เพียงเป็นสมาชิกครอบครัว LIBFAM ก็หมดห่วงเรื่องการเข้าถึงคอมมูนิตี สังคมนักลงทุนหลากหลายสไตล์ ที่จะชวนคุณปลีกเวลาจากหน้าจอ มาร่วมเรียนรู้ ร่วมสนุก แลกเปลี่ยนไอเดีย รวมถึงคลายเครียดจากความเหนื่อยจากการลงทุนอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพิเศษที่ Liberator มุ่งมั่นผลักดันเต็มที่ในปีนี้ คือ LIBFAM SHE INVESTS ที่เปิดตัวในต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งการลงทุนของสตรีผ่านกิจกรรมสนุก และสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมทำเบเกอรี่ ไปพร้อมกับคุณตูน “CEO on ground” ผู้บริหารที่เข้าถึงได้ เข้าใจความต้องการของลูกค้า ที่อาสามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนไปกับเพื่อนสตรีนักลงทุนทุกท่าน นอกเหนือจากการพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องราวต่างๆ ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์ม ในกิจกรรมนี้ยังมีคุณเซียง นารี อภิเศวตกานต์ และเชฟพลอย เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในงานอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์และไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆ ด้านการลงทุน สามารถกดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.liberator.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/Liberator.co.th/ Line: https://lin.ee/QyDK7Sz Youtube: https://youtube.com/@LiberatorSecurities และ Tiktok: https://www.tiktok.com/@liberator_th