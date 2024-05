ไทยพาณิชย์เปิด 3 นวัตกรรม AI ตั้งเป้าดันสัดส่วนรายได้ดิจิทัลแตะ 25% ในปี 68

เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมีเป้าหมายการเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้ลูกค้า โดยในไตรมาสแรกของปี 2567 นี้ ธนาคารยังคงมีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้าน โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 1.32 หมื่นล้านบาท เติบโต 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (C/I) อยู่ที่ 37.7% มีผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับ 12.7% และสร้างรายได้ดิจิทัลขยับสู่ 9.9% โดยตั้งเป้าสัดส่วนปีนี้ที่ 13%ดังนั้น ในปีนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารในทุกมิติ โดยธนาคารได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา 3 นวัตกรรม AI ประกอบด้วย การนำ AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 100% ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ครอบคลุมสินเชื่อเคหะ สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) ที่เดินบัญชีกับธนาคาร โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทราบผลอนุมัติภายในระยะที่รวดเร็วกว่าเดิมมาก นอกจากนี้ การใช้ AI & Machine Learning ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึก จะช่วยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้ลูกค้า และควบคุมคุณภาพหนี้อีกด้วย โดยปัจจุบัน SCB EASY มีอัตราขยายตัวขึ้นราว 23% (yoy) มีลูกค้าให้ความสนใจซื้อประกันในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และมีจำนวนครั้งของการลงทุนบนช่องทางดิจิทัลสูงกว่าช่อง non-digital ถึง 7 เท่ารวมถึงบริการ AI Advisory Chatbot บนช่องทาง SCB Connect เป็นแชตบอตที่สามารถโต้ตอบและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนได้ โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนที่สนใจ และให้แชตบอตค้นหาและตอบคำถามได้อย่างเป็นธรรมชาติและบริการแจ้งเตือน My Alert นำ AI เป็นผู้ช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนรายบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความสามารถพิเศษในการประมวลผลจากข้อมูลพอร์ตลงทุนที่มีอยู่ ร่วมกับข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดโดย SCB CIO และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อถึงจังหวะการลงทุนได้อย่างทันท่วงที ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง SCB Connect, SCB EASY และที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลทั้ง 2 บริการนี้ จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอน“นับจากวันที่ผมเข้ามาที่ไทยพาณิชย์ เป้าหมายยังคงเดิมคือ การเป็นธนาคารที่เป็นหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่ม โดย Digital Bank with Human Touch เป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ และ AI First Bank เป็นยุทธวิธีที่จะใช้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย เพราะเชื่อมั่นว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ และจะเป็นหัวใจหลักในการผลักดันรายได้ทางดิจิทัลของธนาคารให้เติบโตเป็น 13% ภายในปีนี้ และสู่เป้าหมาย 25% ในปี 2568 การยกระดับความสามารถทางด้านดิจิทัลในครั้งนี้เพื่อสร้างสมดุลให้แก่โครงสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ รวมถึงคู่แข่งใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันสำหรับสินเชื่อรวมในปีนี้ ธนาคารคาดการณ์ไว้ที่ 1-2% เท่านั้น จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวไม่ดี โดยจะเน้นในกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ในกลุ่มที่ยังไปได้ดี เช่น พลังงานทางเลือก อสังหาริมทรัพย์ รวมกลุ่มเอสเอ็มอีที่แข็งแรง และสินเชื่อบ้านที่มีราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ขณะเดียวกันธนาคารขานรับแนวทางสมาคมธนาคารไทยในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ไปพร้อมๆ กับการรักษาวินัยทางการเงิน"สินเชื่อในส่วนของธนาคารเองกะไว้แค่ 1-2% คือโตได้แต่ต้องเลือกโตในกลุ่มที่ไปได้ ขณะเดียวกัน ในกลุ่มเปราะบางนั้น โจทย์คือจะทำอย่างไรให้กลุ่มนี้ Sofe Landing เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจโดยรวม"