Bitget บุกตลาดไทย ประกาศลิสต์ SIX โทเคนของ SIX Network

บิตเก็ต แพลตฟอร์ม Exchange ระดับโลก หนุนตลาดประเทศไทยเต็มสูบ ล่าสุด ประกาศลิสต์โทเคน SIX จากโปรเจกต์ SIX Network เข้าซื้อขายตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ถือเป็นเหรียญที่สองต่อเนื่องจากเหรียญ KUB ที่เข้าซื้อขายไปก่อนหน้านี้ ตอกย้ำยุทธศาสตร์สนับสนุนโปรเจกต์บล็อกเชนจากประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถเข้าถึงตลาดระดับโลก มองนักพัฒนาชาวไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชนในภูมิภาค

นายวูการ์ อดิโกซาลอฟ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บิตเก็ต (Bitget) กล่าวว่า Bitget ได้ทำการลิสต์โทเคน SIX ซึ่งเป็นโทเคนของ SIX Network ผู้ให้บริการด้าน Blockchain Solutions ชั้นนำของไทย ต่อจากการลิสต์เหรียญ KUB ที่เป็นเหรียญที่ใช้งานภายในเครือข่ายบล็อกเชนของบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ถือเป็นโปรเจกต์ที่สองจากประเทศไทยที่ Bitget ได้ลิสต์ให้สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 โดยการลิสต์ครั้งนี้ SIX Token รองรับการทำธุรกรรมทั้ง 2 เครือข่ายคือ Ethereum และ BNB Smart Chainทั้งนี้ SIX Network มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนิเวศบล็อกเชนให้มีระดับความปลอดภัยที่สูงและมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Bitget ที่ต้องการยกระดับมาตราฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้สูงขึ้นจึงทำให้เกิดข้อตกลงในการลิสต์โทเคน SIX เข้าสู่แพลตฟอร์มนอกเหนือจากการรองรับโทเคน SIX ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น Copy Trading, Bitget Launchpad และ Bitget PullX ทาง Bitget ยังสามารถรองรับการขยายงานด้านอื่นของ Six Network ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็น Web3 Wallet อย่าง Bitget Wallet ซึ่งทาง Bitget มั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนโปรเจกต์บล็อกเชนของคนไทยได้อีกในอนาคต“ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการที่จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีบล็อกเชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติว่าคนไทยมีอัตราการเข้าถึง หรือ Adoption ในด้านเทคโนโลยี Web3 สูงติดสิบอันดับแรกของโลก แต่สิ่งที่มากกว่าการตลาดของผู้บริโภคคือตลาดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งหากนับจำนวนโปรเจกต์และมูลค่าการระดมทุนแล้วถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางโปรเจกต์ได้รับการยอมรับในระดับโลก Bitget มีความเชื่อมั่นว่าจะมีโปรเจกต์ของคนไทยสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้อีกแน่นอนซึ่ง Bitget ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง” นายวูการ์ กล่าวปัจจุบัน Bitget เป็น Exchange ที่มีปริมาณการซื้อขาย 10 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับโดย Coinmarketcap มีคู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตลาด Spot กว่า 500 คู่เทรด ตั้งแต่เหรียญขนาดใหญ่อย่าง Bitcoin ไปจนถึงโทเคนขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Blockchain Layer1 และ 2, DeFi, GameFi, Metaverse รวมถึง NFT